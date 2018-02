“Yo creo que la situación debe verse en estos términos: la política fiscal son cuatro platos de ravioles, y la política monetaria es el intento de usar una camisa slim fit, que es contradictoria con los cuatro platos. El anuncio de diciembre no fue bajá los ravioles sino comprate dos talles más de camisa”, planteó ayer el ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian. Lo dijo para mostrar las inconsistencias de la política económica de los últimos meses. Agregó que “el gradualismo (fiscal) no fue siquiera gradualismo” y mencionó que “la principal preocupación es por el nivel de endeudamiento”. “El endeudamiento no es sostenible en el tiempo. No es sostenible ni voluntariamente ni porque te lo permitan. La modificación del costo de tomar deuda en el mundo que se produjo el otro día significa un cachetazo para Argentina”, manifestó.