"¡Ahí va queriendo! ¡Nadie se mueva, no pasa nada!". Así habla un instructor de la policía de Entre Ríos apenas se empieza a envolver con humo a un grupo de cadetes sentados. Ocurrió en el Cuerpo de Infantería en San José de Feliciano, al norte de la provincia de Entre Ríos. El objetivo era que los cadetes aguantaran el mayor tiempo posible resistiendo el gas.

"¡Bien el 16 que aguantó sentado! ¡Lo felicito, 13! ¡Dese vuelta y muestre la cara de triunfo!", se oyen los elogios a los que más resistieron. Algunos salieron corriendo y otros quedaron boca abajo, con señales de asfixia. "¡Póngase tranquilo y respire!", dice un instructor a un cadete.

El video se viralizó días después del ejercicio de entrenamiento en La Rioja, por el cual fueron internados doce cadetes en estado de deshidratación. Uno de ellos, Emanuel Garay, murió después de cinco días. La policía riojana fue descabezada, al igual que la secretaría de Seguridad provincial.

Según trascendió, el video es de un curso de 2017, al que asistieron efectivos de varios puntos del país. El director del Instituto de Formación Policial de Entre Ríos, Sergio Rebolloso, había opinado del caso riojano antes que se filtrara el video. "Lo que sucedió en La Rioja fue aberrante y es una locura. No tiene ninguna explicación, ni lógica. Esa un una formación a la vieja usanza", afirmó en declaraciones que reprodujo el Diario Uno de la provincia mesopotámica. "En los institutos de Entre Ríos trabajamos con mucho cuidado. A los aspirantes, por ejemplo, no se les puede levantar la voz y se los debe tratar con respeto. Igual, esto no es un convento, por lo que deben ser ordenados, mantener el orden y la limpieza. Acá se fortalece al estudiante", agregó.

Rebolloso negó que hubiera "bailes" en los institutos de formación policial de la provincia. "Se ha evolucionado mucho en la formación del policía”, aseguró, para cerrar así: "No hay ninguna semejanza con lo que hemos leído con lo que ocurrió en La Rioja”. El video tiende a desmentirlo.