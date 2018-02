El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a familiares de Emanuel Garay, el cadete de 19 años que murió deshidratado tras los tormentos a los que fue sometido por oficiales de la policía de La Rioja durante el primer día de “instrucción” para integrarse a la fuerza. “Los temas de violencia institucional” preocupan “muchísimo” al gobierno nacional, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, José Brian Schapira, al anunciar el encuentro luego de reunirse con la familia en La Rioja. Mientras el jefe de Estado sigue sin entender por qué es ilegal que un policía fusile por la espalda a un joven desarmado que huye tras un robo, la reunión con los Garay pondrá a prueba la denominada “nueva doctrina” de Bullrich, Peña & Cía., por la cual un policía, gendarme o prefecto nunca puede ser victimario.

Garay murió el sábado 10 de febrero luego de permanecer cinco días internado por el brutal “baile” de bienvenida en la Escuela de Cadetes de La Rioja, que terminó con doce aspirantes internados con severos cuadros de deshidratación. “A mi hermano lo mataron. Lo torturaron como en la dictadura”, explicó días atrás Roque Garay. “Le aplicaron el famoso ‘baile’, que es sinónimo de tortura”, denunció. “No tiene nombre lo que hicieron”, dijo Lucía Oropel, hermana de Luis, internado con diálisis y los riñones paralizados. Contó que los sometieron a “nueve horas de entrenamiento físico muy duro y bajo altas temperaturas”, que terminó con lastimaduras en codos, manos, rodillas y espalda, y que “en el entrenamiento murió su sueño de ser policía”.

Tras la muerte de Garay, el gobernador riojano, Sergio Casas, ordenó el pase a retiro del secretario de Seguridad, Luis Angulo, y del jefe de policía, Luis Páez, en tanto fueron detenidos cuatro comisarios (el subdirector general del Instituto de Seguridad, Dardo Nicolás Gordillo; el director de la Escuela de Cadetes, Ramón Alberto Leguiza; el jefe del Cuerpo de Personal Masculino, Jorge Marcelo Leguiza; y la jefa del Cuerpo de Personal Femenino, Adriana Mabel Rodríguez), además de cuatro oficiales (Nadia Soledad Bravo, Elio Gonzalo Marcial, Ivana Karina Luna y Marcos Antonio Miranda). El juez Mario Martínez modifico la carátula original de la causa: de “lesiones gravísimas” pasó a “homicidio doloso”. El abogado de la familia Garay, Nicolás Azcurra, pidió que también fueran detenidos seis cadetes de segundo y tercer año que colaboraron con sus superiores en la aplicación de tormentos y que se incorpore a la carátula el “agravante por violencia contra la mujer”, ya que “más de cuarenta” ingresantes en la policía, “entre las que había adolescentes, también fueron víctimas por parte de los oficiales y cadetes”.

En ese contexto partió Schapira hacia La Rioja en nombre del gobierno nacional. “Esto no tiene que volver a pasar en ningún lugar. Vamos a trabajar para que la Justicia actúe y vaya a fondo con esta situación”, prometió el jueves, tras reunirse con los deudos. “Vi mucho dolor en la familia. Cuando uno se encuentra con la historia, lo afecta y lo conmueve. No tenemos palabras para describir cómo una institución estatal pudo hacer algo así”, agregó. El funcionario aseguró que “los temas de violencia institucional” preocupan “muchísimo” al Gobierno, por lo que van a “acompañar desde lo jurídico y psicológico” a la familia de Garay y de los demás cadetes hospitalizados, y anunció que “el Presidente va a recibir a la familia”.

El senador Julio Martínez, del Frente Cívico Riojano-Cambiemos, contó que el encuentro con Macri fue “un pedido realizado por Roque” Garay, padre de Emanuel, y que él mismo se encargó de gestionarlo. “Cinco veces fui apretado” para que en el acta de defunción figurara “muerte dudosa”, había contado Garay. También los médicos que atendieron a Emanuel fueron amenazados con ir presos si no firmaban en blanco el certificado de defunción, agregó. “Queremos que haya justicia y no encubrimiento, que se investigue la cadena de responsabilidades”, aseguró Martínez, ex ministro de Defensa de Cambiemos, quien agregó que se estudia “una propuesta para la profesionalización de las fuerzas de seguridad”. Fue Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, quien confirmó el anuncio: “Tras la muerte del cadete de policía Emanuel Garay nos pusimos a disposición de su familia desde un primer momento para brindarle asistencia y acompañamiento. Por eso, viajamos a La Rioja para reunirnos con ellos, a quienes también recibirá Mauricio Macri”. El encuentro está previsto a las 19.30, en Casa Rosada.