El jefe de Gabinete, Marcos Peña, indicó sobre la marcha de protesta convocada para este miércoles: “Los une una mirada opositora, con Moyano, el kirchnerismo y la izquierda. No hay una consigna clara. Parecería que desean que este gobierno fracase porque les cuesta explicar su patrimonio. Ojalá expresen su disenso en paz”, advirtió el ministro coordinador. “Hemos decidido dejar atrás las mafias, la corrupción, los aprietes. Si Moyano cree que por movilizar mucha gente, tiene correlación con lo judicial, se equivoca de país. Eso capaz funcionaba antes. Acá, no. Cualquiera que se haya quedado con algo que no le corresponde, ya sea recursos, poder o una actitud que te predispone a ser extorsionador, no va más. La Justicia actuará como tiene que actuar, independientemente de la marcha de Moyano”.