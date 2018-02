El director de Arbitraje Nacional, Horacio Elizondo, aseguró que la 16ª fecha de la Superliga fue “crítica” para los árbitros, algo que obligará a “una semana de replanteo y reflexión”, al tiempo que negó terminantemente que los jueces sean “manipulados” o tengan relación con cualquier entramado que incluya al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; al presidente de Boca, Daniel Angelici; y hasta al presidente de la Nación, que fue otra vez duramente insultado, en esta ocasión en el estadio Monumental en virtud del mal desempeño de Jorge Baliño. “No me junto con (Mauricio) Macri para ver a quién poner o sacar. Creo que se juega a un juego peligroso con declaraciones estratégicas, algo que llega hasta a la política nacional. Nosotros debemos tratar de abstenernos de todo eso y estar enfocados en nuestro trabajo”, sostuvo el ex árbitro internacional, quien no descartó comenzar a designar jueces “a dedo” y dejó en claro que, pese a su deseo de hacer uso de la tecnología en el fútbol, no está convencido de que se pueda utilizar el VAR para la final de la Supercopa Argentina entre River y Boca, a disputarse el 14 de marzo en Mendoza.

“Estamos preocupados por el rendimiento de este fin de semana. Te preparás toda la semana para ganar y te das cuenta de que perdiste 5-0. Perdimos el viernes, el sábado y ayer (por el domingo)”, reconoció a TyC Sports Elizondo, quien considera a los árbitros “como un equipo más adentro de la cancha”.

Asimismo, Elizondo reconoció: “Baliño y Trucco venían con alto rendimiento y un buen nivel de eficacia, pero se encontraron en un nivel de dificultad importante. No se puede tener un margen de error tan amplio; el arbitraje está pasando por un mal momento y ya estamos evaluando qué vamos a hacer para la próxima fecha”, profundizó el ex árbitro.

Trucco quedó en el ojo de la tormenta por su desempeño en San Lorenzo 1- Boca 1, donde convalidó el empate de Carlos Tevez en un discutible offside y expulsó a Facundo Quignón y Gabriel Rojas, mientras que Baliño fue blanco de las críticas por su deslucido trabajo en el empate 2-2 entre River y Godoy Cruz. Sobre lo ocurrido en el Monumental, Elizondo analizó: “En la jugada del penal a Pratto, Baliño no tiene la mejor visión. El offside de (Santiago) García fue muy grande, eso es error del línea, que estaba distraído. Baliño falló en la del pase atrás de Maidana, ahí no hay intención y ésa es la jugada que más me duele porque se equivocó en la interpretación”, detalló tras admitir que muchas de estas jugadas polémicas se podrían haber solucionado “con el VAR”.

En este punto, sobre la finalísima Boca-River del mes próximo, Elizondo dijo que, si fuese por él, la designación del árbitro para ese partido sería “a dedo”, por lo que reconoció que tiene la idea de empezar a designar personalmente a los jueces.

Por su parte, el juez de línea Nº 2 de River-Godoy Cruz, Alejandro Mazza, quien convalidó el gol en offside de Santiago “Morro” García, dijo: “Quiero pedir disculpas públicamente por el error; en el entretiempo me di cuenta de que me había equivocado. Cuando miro la posición de García, pierdo la referencia de la pelota. Esto marca que tenemos que estar más concentrados que nunca. No hay mala intención, yo creo en el arbitraje argentino. Soy autocrítico, no me perdono haberme equivocado, pero no hay que sospechar. El arbitraje está bien conducido y mis compañeros son hombres de bien”.