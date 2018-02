"Fue una cacería frenética"

"Una cacería frenética". Así describió el ex coordinador de la brigada de la disuelta División Judiciales, Ariel Lotito, los hechos posteriores al crimen de Claudio "Pájaro" Cantero, ocurrido el 26 de mayo de 2013. De esa manera, concatenó los crímenes de Diego Demarre, con otro ataque que será juzgado la semana que viene en el marco del juicio oral y público a la banda de Los Monos. El policía, que trabajó en la investigación del juez Juan Carlos Vienna, dijo que tras la muerte del líder, integrantes del clan Cantero hicieron llamadas tendientes a "que se busque quién era el autor" del hecho perpetrado en la puerta del boliche Infinity, cuyo dueño era Demarre. Para Lotito, el crimen del bolichero -que se está juzgando por estos días- fue "una venganza" por el ataque contra el Pájaro. "Se lo consideraba el entregador", dijo, en consonancia con la teoría del caso que tiene la Fiscalía, por la cual acusa a la banda. Las defensas objetaron que se le haga interpretar escuchas porque consideraron que no es idóneo para tal fin.

Por el crimen de Claudio Cantero, el año pasado fueron absueltos tres imputados, aunque resta la instancia de apelación. En la audiencia de ayer se reprodujeron escuchas que dieron cuenta del momento del crimen, y lo que -según la teoría de la Fiscalía- éste desencadenó. El homicidio de Demarre se produjo al día siguiente, cuando éste salió de Tribunales, donde se había presentado como dueño del boliche en cuyo frente ocurrió el hecho. La Fiscalía sostiene que miembros de la banda lo siguieron desde la sede judicial y que al llegar a la esquina de su casa, en Seguí y Maipú, un VW Bora blanco se le puso a la par y le disparó. Una de las escuchas daría cuenta del momento en que la víctima sale de Tribunales, donde habría estado -sin saberlo, claro- bajo la vigilancia de Leandro Vilches y Emanuel Chamorro:

--¿No lo viste ahí adentro a Demarre?

--Se metió en un departamento, o en La Gallega.

--De una. ¿Está ahí la chata?

--Sí, está acá. Ahí ya llegó Roberto (según Lotito así se hacía llamar Guille).

Ariel "Guille" Cantero está acusado de ser el autor material de los disparos, desde el asiento del acompañante; mientras que Andrés "Gitano" Fernández está sospechado de conducir el Bora que -según el testigo- "fue encontrado en la ciudad de Córdoba, pintado de negro", como también sostuvo otro policía de la División Judiciales que fue a hacer el secuestro. Las sospechas sobre Guille radican en esa mención como "Roberto" y en la gorra y los lentes que tenía puestos en el Heca, en la madrugada del crimen de su hermano, lo que para los investigadores es coincidente con la imagen que se puede ver el día del homicidio de Demarre, sobre la persona que viajaba como acompañante del auto, según detalló Lotito.

Minutos después del ataque, otra comunicación se les atribuye a Chamorro y a Vilches:

--Siete al blanco.

--Bien, bien.

--Do' en chope, do' en zapan, do' en el brazo y una en la pierna. Están todos contentos. (...) Al que le chocaron el auto ustedes, piloteaba y estaba de acompañante Roberto; y lo puso ventanilla con ventanilla...

Según Lotito, a quien le habían chocado el auto fue a Fernández. Ayer, la defensa de este imputado dio cuenta de que el Bora que se ve en las imágenes de las cámaras de Tribunales siguió de largo por Moreno, más de un minuto después de que pasara la camioneta de Demarre y doblara por Montevideo.

Lotito también interpretó escuchas que se atribuyen a Ramón "Monchi" Machuca, quien semanas atrás fue procesado como autor intelectual del homicidio del bolichero, pero que será juzgado fuera del debate que ya estaba en trámite cuando salió el fallo en su contra. El policía dijo que Machuca hizo contactos para dar con los autores del crimen de su hermano de crianza. "Preguntaba por las personas involucradas", dijo. También mencionó audios de Machuca con su padre de crianza, imputado en la causa, Máximo "el Viejo" Cantero: "Le dijo que prenda el handy para escuchar un hecho, y coincidió con lo de Demarre". El testigo recordó que por aquellos días "llamaron la atención escuchas en las que se mencionaba `la negrita' y después advertimos que en el crimen de Demarre y el del día siguiente (donde murieron Nahuel César, Marcelo Alomar y Norma César) se usó una misma pistola".

Lourdes. El Tribunal hizo lugar a la incorporación de nueva prueba en el caso del homicidio de la adolescente Lourdes Canteros. Días atrás, el fiscal Gonzalo Fernádez Bussy solicitó que se incorporen dos testimonios de peritos que trabajaron en el teléfono del apodado "Mayonesa" -mencionado por testigos de ese hecho, pero que estaba preso cuando se cometió-. Es que el Ministerio Público de la Acusación le envió cinco mensajes de audio a la Fiscalía del juicio, que fueron encontrados en el teléfono de Mayonesa. En ellos, supuestamente habla con Machuca, sindicado "determinador" del hecho. Mayonesa está imputado y detenido por el delito de estafas, con la modalidad del "cuento del tío".