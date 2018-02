El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, anunció que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la gobernadora María Eugenia Vidal, en rechazo a su decisión de pagar un plus a los maestros que hayan tenido asistencia perfecta en 2017. La jefa de Estado provincial pagará 4500 pesos por única vez a los maestros que no hicieron paros ni dieron parte de enfermedad, según anunció el ministro de Trabajo Marcelo Villegas en la reunión paritaria mantenida con los gremios el jueves último. En ese marco, la gobernación ofreció un aumento salarial del 15 por ciento, que fue rechazado por los gremios docentes.

Baradel anunció que llevará este reclamo a la Organización Internacional del Trabajo dado que a su entender “constituye una práctica desleal”, que “afecta la salud de los trabajadores y los derechos adquiridos”. Hace un mes, los sindicatos docentes ya habían anunciado que acudirían a la OIT ante la firma un decreto por parte del Presidente que los limita en las negociaciones salariales de las paritarias y le saca poder representativo a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Como sucede cada año a la hora de discutir la paritaria docente, resurgió una acusación contra el sindicalista por la causa IOMA. Ayer, el titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, Idelmar Seillant, afirmó que el líder del Suteba podría ser citado a declarar en la causa judicial que investiga supuestas maniobras irregulares en la obra social de los empleados públicos bonaerenses. “Son operaciones berretas orquestadas por el Gobierno, son mentiras”, respondió Baradel. “El Gobierno cree que nos puede callar con una tapa de Clarín; nosotros vamos a seguir más fuertes defendiendo a los trabajadores. No vamos a aceptar el 15 por ciento sin cláusula gatillo. No van a poder parar nuestro reclamo, tenemos convicciones y tenemos la dignidad que Cambiemos no tiene.”

Mientras tanto, el congreso extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (la FEB, que encabeza junto al Suteba el Frente de Unidad Docente) se declaró en estado de alerta ante los numerosos inconvenientes que vienen sufriendo los maestros bonaerenses. Entre los temas que mayor preocupación causaron entre la docencia, la FEB enumeró el cierre de escuelas (entre los que se destacan las de Islas); el cierre de cursos; los problemas generados por la nueva aplicación para licencias médicas; la persecución al accionar gremial; y los descuentos masivos. Finalmente, el congreso manifestó su rechazo categórico a la reforma del régimen previsional y a cualquier otra medida que lesione los derechos de los trabajadores.