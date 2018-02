La movilización de mañana convocada por el gremio Camioneros sigue cosechando adhesiones. El Partido Justicialista (PJ) bonaerense que encabeza el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, anunció su adhesión “para pedirle a (el presidente, Mauricio) Macri que cambie el rumbo y volvamos a construir una Argentina para todos, porque tenemos esperanza en que es posible una Patria con todos y para todos”. También el líder de la CTA, Hugo Yasky (foto), y el ex canciller Jorge Taiana anunciaron su participación. Mientras, desde el Gobierno insistieron en minimizar la protesta y en atribuirla a “un tema personal” de Hugo Moyano, el dirigente de Camioneros.

“Cada día el sueldo de los trabajadores alcanza menos porque la inflación no para. El gobierno de Macri pretende que las organizaciones de trabajadores firmen convenios colectivos de trabajo con menos derechos, y paritarias que vayan por debajo del aumento de precios”, afirmó el PJ a través de un documento titulado “Un grito de corazón: con los trabajadores siempre”, que se dio a conocer ayer. “Nuestro espacio marchará en columnas participando activamente de un verdadero plan de lucha”, señala el texto en el que los peronistas bonaerenses reafirmaron que “la unidad exige una habilidad y un claro designio: la consolidación de los reclamos de los trabajadores argentinos, nunca disuelta en palabrerías, falsedades intelectuales, y promesas que se pierden en actos sin compromiso”.

“Se va a ver el desborde de la presencia de los sectores que este gobierno va castigando con sus políticas. La 9 de Julio va a quedar chica para esta convocatoria”, señaló Yasky acerca de la composición de los asistentes a la movilización de mañana. El diputado del Frente para la Victoria-PJ destacó que la marcha “expresa la demanda de los jubilados, de los trabajadores y de los desocupados”, pero que también participarán “pequeños empresarios Pymes industriales que están prácticamente asfixiados, y mucha gente que va a concurrir individualmente de manera espontánea”. Por otro lado, Taiana publicó en su cuenta de Facebook que “este miércoles debemos ser miles los trabajadores que salgamos a la calle para decirle al gobierno que cambie el rumbo económico, que ponga fin a los despidos y que no les ponga techo a las paritarias”, convocando activamente a la marcha.

Por su parte, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que se trata de “una marcha que tiene como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical”. Se sumó así a la campaña contra Moyano, al señalar que el camionero “entiende que no tiene que ser igual que cualquier otro ciudadano frente a la Justicia”. Además apuntó: “Acá no es que si junta mucha gente en la marcha no va a tener que ir a declarar a la Justicia. Esto en esta Argentina del cambio no pasa más. Hoy somos todos iguales ante la ley, desde el Presidente hasta cualquier dirigente sindical”.