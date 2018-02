El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid estimó que la marcha que mañana realizarán distintos gremios contra las políticas del gobierno de Cambiemos será “masiva” porque sus reclamos no se restringen a las demandas de Camioneros, e instó a los funcionarios nacionales que “tengan una predisposición distinta para escuchar y visualizar los reclamos”. Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que la marcha tiene “actitudes patoteriles” y que “no se entiende bien cuál es la consigna” que la convoca.

El vaticinio del titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento sobre el nivel que tendrá la convocatoria se basa en que, según dijo, las demandas exceden al gremio que conduce Hugo Moyano y, además, fueron consensuadas en un documento elaborado en Mar del Plata "con una serie de reclamos que tienen plena vigencia”.

Por este motivo cuestionó a los sectores de la CGT que se bajaron de la convocatoria, de la que participará un sector de esa central obrera, más las dos CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, encabezada por el bancario Sergio Palazzo. Ese fue uno de los motivos por los cuales la semana pasada Schmid aseveró que “el ciclo del triunvirato estaba terminado”.

Al respecto, criticó las "miradas egoístas, ambiciones personales y desconfianzas" que existen en otros sectores con los que no se llegó a “una síntesis” de coincidencia en las acciones. "Si le preguntás a los dirigentes, están de acuerdo con el diagnóstico acerca de la situación de los trabajadores, pero a la hora de reaccionar, empiezan los problemas", indicó en diálogo con FM Millenium.

No obstante, el gremialista subrayó que "el Gobierno debería tener una predisposicion distinta para escuchar y visualizar los reclamos", porque "no alcanza con manifestar repetidamente que están abiertos al diálogo. Hay que tener voluntad de cambiar, si no es una conversación que termina defraudando a todo el mundo", completó.

Desde el Gabinete, quien salió a responder a los dirigentes gremiales que organizan la movilización de mañana fue Guillermo Dietrich. "Es una movilización en la que se han juntado el kirchnerismo, grupos de izquierda, Hebe de Bonafini, (Hugo) Moyano, en la cual no se entiende bien cuál es la consigna, pero sí seguro una oposición al Gobierno, a este rumbo que ha tomado la Argentina", disparó en contacto con Radio Con Vos.

Además, acusó a los gremios de ejercer "actitudes patoteriles" que consisten en " dichos, amenazas encubiertas y no encubiertas respecto del futuro del Gobierno". "Más allá de la marcha", hay que "seguir trabajando por el país, que en enero ha crecido nuevamente, que sigue generando empleo", manifestó.