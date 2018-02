La cantante española Marta Sánchez alcanzó popularidad a mediados de los 90 con el hit Desesperada. Más cerca en el tiempo, incursionó en la Argentina en Bailando por un sueño y mantuvo su carrera como cantante que acaba de dar un vuelco con su versión del himno nacional español. La polémica la envuelve, cual Charly García con la canción patria argentina en 1990, pero con una diferencia sustancial. El himno español no tiene letra: Sánchez escribió unos versos que acomodó a la melodía y presentó la canción en un show.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer un corazón aquí. Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin tí no se vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin." Esta es la letra que la cantante escribió y estrenó en el Teatro de La Zarzuela, en Madrid, el último fin de semana. Un video se viralizó y el asunto pasó a ser de discusión en toda España.

Es que Sánchez no sólo escribió letra para un himno nacional que no la lleva. Le adosó versos de sentido nacional a la canción patria de un país plurinacional, que reconoce bajo su soberanía identidades como la vasca, la catalana y la gallega. La artista cantó en un escenario decorado con los colores de la bandera española, y en un contexto muy delicado, en plena efervescencia con Cataluña por la declaración unilateral de independencia y la intervención del gobierno central, que descabezó el gobierno regional de Carles Puigdemont.

El himno español, conocido como Marcha Real, fue declarado himno de España por el rey Carlos III en 1770. Hasta entonces era una marcha militar cuya autoría se desconoce. En la actualidad, la versión oficial, imperante desde el fin del franquismo, es la siguiente:

Antes de la democracia recuperada tras la muerte de Franco, el himno tuvo adosada una letra del poeta José María Pemán, por encargo del dictador Miguel Primo de Rivera, en 1928. Esa versión se mantuvo como la oficial durante el medio siglo siguiente, hasta que se recuperó la versión sinfónica que hace del español uno de los únicos cuatro himnos nacionales sin letra.

Antes y después de Pemán hubo quienes escribieron letra al himno español. Incluso Joaquín Sabina aportó unos versos a pedido del partido Ciudadanos, pero la versión no se grabó, si bien se usó en un spot en la que era recitada con la música de fondo. También hubo una letra elegida en un concurso que organizó el Comité Olímpico Español en 2007.

Por Twitter, Mariano Rajoy saludó la "muy buena iniciativa" de Sánchez. "La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados", afirmó el presidente del gobierno español. El partido Ciudadanos, aquel que usara la letra de Sabina, también saludó a la cantante. Albert Rivera, líder de esa fuerza liberal, calificó como "valiente y emocionante" la actuación de la cantante. Sánchez también fue saludada "por una iniciativa que busca unir y sumar, no restar ni dividir". La salutación vino de la cuenta de Twitter de la Guardia Civil.

Así como la derecha española y una fuerza de seguridad celebraron el himno en versión de Sánchez, la críticas llegaron del centro hacia la izquierda. Carmen Calvo, ex ministra del último gobierno socialista, fue tajante: "Nuestro himno no tiene letra ¡ya está!". Aseguró que si el himno no tiene una letra oficial "es la realidad del país por razones históricas". Criticó a los que abusan "constantemente con elementos simbólicos" que no sirven para resolver problemas de los ciudadanos, para luego decir que Sánchez tiene "una de las mejores voces de nuestro país".

Por el lado de Podemos, su líder, Pablo Iglesias, manifestó que "Marta Sánchez canta bien, pero creo que hay algo que la gente no se puede olvidar. Lo importante para amar a tu país, para amar a tu nación, para sentirte patriota, no son himnos ni las banderas, son las escuelas públicas, son las pensiones, son los servicios públicos". Consultado sobre el hecho en sí, dijo que le parece "estupendo que los artistas se dediquen a poner su creatividad al servicio de lo que quieran".

Las críticas exceden el ambiente político, si bien recorren todo el país, y generan discusiones de antaño. En plena ebullición por el regreso de Sánchez a la escena, el ex director de la recientemente cerrada revista Interviú, Miguel Ángel Gordillo, recordó la tapa en la que posó desnuda en 1992. Gordillo salió ahora a decir cómo se pagó esa producción: "Cobró 35 millones de pesetas (unos 210.000 euros). 20 con un talón con la retención correspondiente y luego 15 en dinero negro en una bolsa de El Corte Inglés". A lo que se suman las críticas porque la cantante que hace gala de patriotismo vive hace años en Miami, y por lo tanto no tributa en España.

Un video paródico da cuenta de la realidad de España mientras otros ensalzan el patriotismo de la nueva versión del himno.