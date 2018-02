“Me gustaría que Independiente jugara como jugó contra Flamengo en el Maracaná”, pidió Ricardo Bochini. El ídolo del Rojo dio su punto de vista acerca de las claves del partido: “El equipo va a tener que pelear mucho en el medio. Creo que el Torito (Rodríguez) le da mucho equilibrio con Domingo. Todavía Gaibor no está con ritmo para jugar una final así. Necesita velocidad y no la tiene. Pondría a (Juan Sánchez) Miño de lateral y a Silva de central en lugar de Amorebieta”. En la declaraciones a Independiente de América, el Bocha no dudó en señalar quién debe ser el centrodelantero: “Pondría a Silvio Romero en lugar de (Emmanuel) Gigliotti”.