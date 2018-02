“Todo esto es una actitud fragotera contra la marcha, con el único objetivo de desestabilizar la movilización”, afirmó Daniel Llermanos a PáginaI12. El abogado de Hugo Moyano se refirió así a la aparición de audios que se distribuyeron en la provincia de Santa Fe donde “se ‘inventan’ supuestos beneficios para los que asistan al acto”. Por otra parte, el abogado rechazó los términos de la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña donde dice haber sido amenazada luego de denunciar a Moyano. “Ocaña es una sembradora de odios”, dijo y advirtió que “estas actitudes lo que hacen es generar más odio a la sociedad, más división y que alguno se sienta justiciero matando al amenazante”.

–¿Hay una campaña contra Moyano por la convocatoria de hoy?

–Sí. En el caso de los audios son servicios clandestinos de inteligencia que han armado audios falsos que buscan engañar a la población. En estos audios se “inventan” supuestos beneficios para los trabajadores que asistan. Uno de ellos fue armado por sectores desestabilizadores provenientes de Santa Fe que fueron cómplices del crimen del compañero Nicolás Savani (militante de Camioneros muerto en 2014).

–¿Aprovechan la situación para profundizar una interna?

–Son muchachos que ya participaron en una gran cantidad de agresiones y servicios prestados para el antimoyanismo que es impresionante.

–La diputada Ocaña dijo que fue amenazada después de presentar una denuncia contra Moyano.

–Bueno, después del 21 vamos a encarar el tema de las denuncias. Porque hay una tarea sucia y feroz de los servicios de inteligencia como esta denuncia trucha de Ocaña. Nos apuntan porque Moyano no repudió las amenazas. ¿De qué estamos hablando? si está hecha contra él esa denuncia. No sabemos si Ocaña es ingenua, se hace la ingenua o si es partícipe de esto. Jamás ha tenido un problema con gente de Camioneros, hasta se han saludado respetuosamente con Moyano a pesar de sus denuncias, que por cierto ninguna prosperó. Esto es una artimaña publicitaria y de desgaste a las organizaciones gremiales combativas. Por supuesto que repudiamos la amenaza pero las de verdad, esta es una amenaza trucha dirigida contra Moyano, y a favor de Ocaña.

–¿Le parece que el gobierno tiene algo que ver con ello?

–Bueno, no tengo pruebas para decir que esto lo organiza el gobierno pero digamos que no hace ningún esfuerzo para que no ocurra. Hay una actitud fragotera contra la marcha para desestabilizarla. A mi juicio esto constituye un delito que es el de incitación a la violencia colectiva donde se genera más odio a la sociedad, más división y que alguno se sienta justiciero matando al amenazante.