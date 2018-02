Hugo Moyano cerró el multitudinario acto sindical en la 9 de Julio marcando un quiebre definitivo con el gobierno de Cambiemos. "Nos quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo y no lo podemos permitir", advirtió el líder Camionero y convocó a los trabajadores a prepararse para "cuando llegué el momento de expresar la voluntad democrática", en referencia a las elecciones presidenciales de 2019. El líder sindical denunció las políticas de ajuste encaradas por el presidente Mauricio Macri porque "hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad" y le dejó un mensaje político a la Casa Rosada con la cita de una frase del Nóbel de la Paz Octavio Paz: "Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria".

Moyano destacó la amplitud de la convocatoria y descartó las críticas del oficialismo sobre el tono de la marcha al apuntar: "No somos golpistas como fueron ellos, no somos antidemocráticos porque fueron los trabajadores los que más lucharon para que vuelva la democracia, pero sí somos luchadores y lo vamos a hacer incansablemente hasta que reconozcan todos los derechos".

De cara a 2019, el líder Camionero ensayó una autocrítica para todo el sector sindical que respaldó a Cambiemos y pidió a los trabajadores que se preparan para "cuando llegué el momento de expresar la voluntad democrática, que siempre hemos tenido, y sepamos elegir. Aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen", pidió.

El sindicalista también tildó de "estupideces" y "disparates" los dichos de quienes sostuvieron que el único objetivo de la movilización era respaldarlo para que no avancen las causas judiciales abiertas en su contra. "No estoy implicado en ningún tema de corrupción, pero si lo estuviera tengo las suficientes pelotas para defenderme solo", se exaltó y agregó: "No me van a ver arrugar, menos defendiendo los derechos de los trabajadores".