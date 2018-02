Un grupo de amigos uruguayos formó La Órbita Irresistible y grabó más de nueve discos en un año y medio, desparramados en cuatro bandas: Piel, Viajes en la Superficie, Oso Polar y Algodón. Son parte de un colectivo “psicopop, postmoderno e hiperagradable” del indie charrúa, y tocarán todos juntos por primera vez a Buenos Aires. “Todas las bandas de nuestro sello han ido por separado pero nunca había sucedido un paseo familiar como éste, con el que estamos tan copados”, cuenta Paul Higgs, de Algodón. Dice que son una familia, mejores amigos. “Y eso nos tiene re contentos: venimos ensayando y pasando pila de rato juntos, y es algo que nos va a pasar a todos juntos.”

Paul compara a Uruguay con un caracol, que va lento pero va. “Todo crece de a poco. El indie en Uruguay se viene gestando hace rato y todavía necesita mucho riego, hay bastante gente metida, muy activa, sensible y dispuesta”, dice. Son pocos, se conocen todos y la misión es hacer canciones y grabarlas. “Por suerte tenemos a nuestro favor esa calma para hacer las canciones, experimentar y grabar lo mejor posible”, dice y aclara que por calma se refiere a la lentitud y la forma en que se mueven las cosas tras el charco. Con Mötley Crüe, Yes, Red Hot Chili Peppers, The Police, Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Jethro Tull, Guns and Roses y mucho blues se formaron estos amigos que más tarde compusieron una movida única. “La música nos acercó”, asegura Paul.

Jazmines es el cuarto disco de Algodón, con trece canciones que se mecen entre la complejidad y la sencillez en la búsqueda del equilibrio. Fueron compuestas sin el corazón roto, en soledad, con dedicación y atención absoluta. Los baños matutinos en el Río de La Plata otorgaban un estado creativo óptimo. Cuando Paul grabó ese disco estaba “fisuradazo” con Blonde on Blonde y Highway 61 Revisited de Bob Dylan, que suena crudo y puro. “La experimentación con la cinta resultó muy positiva porque al mismo tiempo que suena traído del pasado se mezcla con la época en la que estamos y es ahí donde se crea el puente de la anacronía, lo romántico y lo digital”, cuenta.

Las bandas, entonces, son cuatro y no paran de trabajar: Algodón está grabando el primer disco compuesto por toda la banda. Piel va por su segundo álbum. Viajes en La Superficie, comandado por Faba Sánchez, artífice de ese laboratorio sonoro, logra equilibrar la oscuridad y la luz en esos éxodos. Y Oso Polar empuñará canciones nuevas en la voz de Pedro Duarte. Otras bandas y otros amigos también son parte del indie charrúa y La Órbita Irresistible viene en representación de todos. La movida existe y vive con fuerza en la otra orilla. Y parece que está “gosadaza”.

* Jueves 22/2 a las 23 en Ciclo Indiefuertes, Niceto Club Lado B, Humboldt 1356.