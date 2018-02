#FreeRock La iniciativa colectiva Comunidad de Bandas anuncia la salida de su Compilado Vol.1, primero de los seis tomos de una suerte de enciclopindie sonora gratuita de canciones cosecha 2017, con Acorazado Potemkin, Litto Nebbia, Pez, Viva Elástico, Morbo y Mambo, Santi Motorizado, El Estrellero, Bestia Bebé, DDT, Jeites, Julián Desbats y muchos más (discosnuevosderock.com).

#HayTablas Situación de seducción virtual, aplicaciones y música en vivo para #citatextual, de Marinha Villalobos (24/2, C.C. Recoleta, gratis). Situación de escabio, envidia y treintañeros para Fin de diciembre, de Ricardo Halac (viernes, No Avestruz). Situación de años ‘50, triángulo amoroso y música de Los Tabaleros para el Bodas de sangre, radioteatro folclórico, de Fernando Rodil (24 y 26/2, Teatro La Carpintería). Y situación de genitales, monólogos y varieté para Putas cultas, cabaret subversivo, de Mónica Cabrera (sábados, Teatro Abasto Social Club).

#AduanaParalela Legendaria tía abuela del punk, la estadounidense Patti Smith meterá doble función conceptual y gratuita en el CCK: el 28/2 se centrará en su faceta de poetisa y el 1/3, tocará. Además, el dj michiganesco Seth Troxler tapizará de tech-house las Terrazas del Este, en Costanera (24/2), y los noruegos Arcturus inocularán su blackmetal nórdico en The Roxy Live (25/2).

#Cursos&Concursos El primer Campeonato de Skate Old School instará a que skaters mayores de 40 pelen su experiencia (24/2, Skatepark Nordelta, Puerto Escondido, gratis). Y en Flacso, Mariana Enríquez y Gabriela Larralde comandarán la Diplomatura Superior en Culturas y Narrativas para la Infancia y la Juventud (desde el 4/4, [email protected]).

#CualquieraPuedeGooglear La Buenos Aires Trance confirmó su reprogramada fiesta, con Javier Bussola y el norirlandés Simon Patterson, entre otros (28/4, estadio Malvinas Argentinas); mientras que Bandana será la atracción de la próxima Plop! (23/2, Vorterix). Click enfiestado. El año recién empieza para Los Putos, que meterán su primer show de 2018 (23/2, Sacred, San Miguel), para Satélites, que dará por terminadas sus vacaciones (24/2, La Tangente) y para Lujo Asiático, que tendrá primer toque local desde su gira por Japón (24/2, C.C. Matienzo, junto a Glass). Click calendario. Las españolas Vanesa Martín, Marta Sánchez, Malú e India Martínez participarán junto a Hilda Lizarazu, Marcela Morelo, Karina La Princesita, Lali Espósito y Tini Stoessel del Festival Únicos, en el Teatro Colón (24/2), que incluirá al portorriqueño Luis Despacito Fonzi (25/2). Click popero. Virna Lisi colará su homenaje a Sumo con show y fiesta posterior (22/2, Uniclub) y los guitarristas del Indio Solari, Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, aplicarán juntos lo aprendido (22/2, Niceto). Click con legado. El show del manchestero Liam Gallagher –paralelo a su paso por Lollapalooza– se mudará, por la alta demanda de entradas, al DirecTV Arena (14/3). Click, juez.

#AltaTemporada Si estás para templarios y Santo Grial, cruzá la primera de Knightfall (22/2, History Channel). Si te irrita el gatillo fácil contra adolescentes, investigá la debutante Seven Seconds, de Veena Sud, la misma autora del hit The Killing (23/2, Netflix). Si te bancás a un superhéroe paródico, reiniciá la primera de The Tick (23/2, Amazon). Y si seguís con ganas de clavarte un zombie, regresá con la octava de The Walking Dead (26/2, Fox).

#Festivalitis El Jalea Festival propondrá arte urbano, muralismo y shows de Louta, Zuker, Yataians, Bándalos Chinos, Morbo y Mambo y Juan Ingaramo (23/2, Punta Carrasco). El festi Cumbia Konex tendrá especial mexicano con Los Charros, Luis Ornelas y Carlos Montalvo, de Los Angeles Azules (24/2, C.C. Konex). El Corona Sunsets cerrará el verano con Zuker y Gabriel Garzón Montano (24/2, Parador La Laguna, Pilar). Y el Refresh! Wine Fest invitará degustaciones de “vinos para millennials” con juegos de temática vitivinícola y sets de los dj Oliverio, Influenza y Nikö (24/2, Punto Letra, desde las 16, refreshwinefest.eventbrite.com.ar).

#Pantallazos Cine documental africano animará el ciclo gratuito África y su fuerza vital, con charlas y proyecciones de AfricaNo, de Luz Espiro, y Zoológicos humanos, de Pascal Blanchard (23/2, C.C. Borges). La Selección de Básquet jugará Eliminatorias para el Mundial de China 2019, en Olavarría, ante Paraguay y Uruguay, con el dorado Luis Scola al frente (23 y 26/2, TyC Sports). Y el ciclo gratuito y al aire libre Antojo de Cine proyectará en La Usina del Arte tanques de Hollywood como Kong: la Isla Calavera (23/2) o It (24/2).