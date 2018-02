El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer, en una reunión en la Casa Blanca, que armar a los profesores podría ayudar a prevenir masacres como la de la semana pasada en una escuela secundaria de Florida. Al encuentro asistieron estudiantes sobrevivientes de esa matanza y padres cuyos hijos fueron asesinados de esta manera. “Si tuvieses un profesor que fuese adepto a las armas de fuego, podría finalizar el ataque muy velozmente”, dijo Trump, citado por el periódico estadounidense The New York Times. La reunión incluyó a seis estudiantes de la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, donde 14 estudiantes y 3 miembros del personal de la institución fueron asesinados el 14 de febrero por un atacante armado con un rifle de asalto semiautomático. Andrew Pollack, cuya hija de 18 años fue víctima de esa matanza, gritó: “Deberíamos haber arreglado el problema después del primer tiroteo en las escuelas. Estoy molesto porque no voy a volver a ver a mi hija nunca más”. Trump prometió tomar medidas para mejorar la comprobación de antecedentes de quienes compren armas para hacer que las escuelas sean más seguras.