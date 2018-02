Fabricio Coloccini, defensor de San Lorenzo, aseveró ayer que la implementación del VAR en el fútbol argentino será “importante”, luego de un fin de semana cargado de fallos arbitrales, ya que terminará “con la corrupción en el fútbol”. En rueda de prensa realizada después del entrenamiento del plantel, el marcador central catalogó como “una solución” la utilización del VAR en las canchas: “Sería una medida importante para dar el primer paso”.

En relación al juego que tiene en la actualidad el equipo de Boedo, el ex Newcastle declaró que “hay muchos equipos que están arriba en el torneo, como Boca, pero no hacen un fútbol muy vistoso”. Coloccini rescató que “dentro de lo malo, San Lorenzo concluye los partidos con una victoria y encuentra los caminos para llegar al gol”. El zaguero también resaltó los tres puntos obtenidos frente a Newell’s, y vaticinó que para el partido del lunes ante Gimnasia buscarán “corregir las cosas que no se hicieron bien”. Por su parte, el ex vicepresidente del club Marcelo Tinelli habló ayer en Radio Mitre sobre distintos temas de la actividad. “El poder del fútbol está manejado casi en su totalidad por Boca”, sentenció Tinelli. El conductor recordó que el presidente de ese club le había bajado el pulgar para ser la máxima autoridad en AFA, por su fanatismo por San Lorenzo, y remarcó que antes de forjar una alianza con Hugo Moyano, Claudio Tapia (responsable de la AFA) se unió a Daniel Angelici.

Tinelli realizó una radiografía de los dirigentes que son hinchas de Boca en la AFA, al margen del Presidente Mauricio Macri y Carlos Mac Allister (secretario de Deportes): el presidente Tapia, el vicepresidente Angelici, el presidente del Tribunal de Apelaciones (Héctor Latorraga), el presidente del Tribunal de Disciplina (Fernando Mitjans), el presidente del Tribunal de Etica (Raúl Plee), y el presidente de la Comisión Electoral (Mariano Claria).