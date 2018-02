BRASIL

Los metalúrgicos alemanes lograron un acuerdo que incrementa un 4,3 por ciento los salarios, otorga una prima anual de hasta 400 euros y, además, medidas que promueven la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ejemplo, una persona puede reducir su jornada laboral para criar a sus hijos e hijas y, después de un tiempo, volver a su trato anterior. El mayor éxito es un acuerdo por una jornada laboral de 28 horas semanales. “Hay muchos trabajadores que quieren acortar sus jornadas, trabajar menos o, simplemente ser ellos los que decidan cuánto van a trabajar”, resaltó ante El País Petra Otte, representante de IG-Metall en Baden-Wurtemberg.

La brecha salarial en España aumentó y eso implica que las mujeres ganan menos y llegan a la vejez más empobrecidas. La diferencia entre jubiladas y jubilados llegó al 37 por ciento. Las mujeres de la tercera edad reciben 4.745 euros menos que ellos, una cifra en aumento, según los datos del estudio “Brecha salarial y techo de cristal avanzado hoy por los Técnicos de Hacienda” (Gestha) y elaborado con datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016. “Hay más mujeres que hombres que no llegan a los 1000 euros al mes; además, la brecha se acentúa a partir de los 16.000 euros, hasta el punto de que el número de mujeres con ingresos entre los 50.000 y los 80.000 euros es la mitad que el de hombres. Y, por si fuera poco, sólo una de cada cinco trabajadores con sueldos de 140.000 euros es mujer”, asegura la investigación.

La ex nadadora estadounidense Ariana Kukors, de 28 años, campeona del mundo en 2009, denunció al ex entrenador del equipo nacional Sean Hutchison de abusar sexualmente de ella desde los 13 años. La casa de Hutchison fue allanada por el Departamento de Seguridad Nacional, junto con la policía de Washington, en Seattle. El sigue trabajando como entrenador en el King Aquatic Club. La policía se llevó computadoras donde podrían existir pruebas e imágenes que muestren que él abusó y le hizo fotos desnuda a Kukors. “Nunca pensé que iba a compartir mi historia, porque ya solo con el hecho de sobrevivir era suficiente. Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que historias como la mía son demasiado importantes para no escribirlas”, se animó y resaltó que fue a la policía para que su historia no se vuelva a repetir.