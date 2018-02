Martín Benítez colgó una carta para los hinchas de Independiente en Instagram, a raíz del penal que falló en la final ante Gremio. “Lo único que quiero decirles es que no me guardé nada en estas dos finales. Dios es fiel y siempre lo va a ser. A veces diríamos por qué me pasa a mí,¿no? Pero al llegar a tu casa y que te esté esperando alguien que amás con todo tu corazón en esta vida, y por ahí ella no estaría entendiendo qué pasa, pero entendió todo… Me vio y me dio lo que más necesitaba en este día, que era su abrazo. Y fue así, es lo que Dios me dio para estos momentos...”, escribió. “Es fácil subir fotos cuando todo está bien, pero el fútbol es así. Ver cómo dimos todo y no nos guardamos nada de nada también me llena de ganas de seguir y no bajar los brazos. Y que hasta mi último partido en Independiente voy a dar todo porque amo este club. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Soy el que más soñaba con traer la copa a Argentina”, concluyó.