Entre múltiples críticas formuladas desde Cambiemos, uno de los primeros en cuestionar el recálculo en la estrategia oficial en relación con el proceso sobre la actuación del juez federal Daniel Rafecas sobre la denuncia del fiscal Alberto Nisman fue el diputado de Cambiemos y ex dirigente de la comunidad judía Waldo Wolff, quien varias horas antes de la reunión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura se quejó del posible resultado. “Lo denuncié a Rafecas solito y sin ningún apoyo cuando me apretó por teléfono en 2015. Lo que haga hoy el Consejo de la Magistratura no cambia mi posición, ni la verdad. Lo volvería a denunciar. Que cada uno se haga cargo de lo que hace”, planteó a primera hora de la mañana.