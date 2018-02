El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a cuestionar la movilización. “Si Moyano cree que por armar una marcha eso tiene que transmitirle un mensaje a los tribunales de que está por encima de la ley, se equivoca”, sostuvo en línea con el libreto oficial que los ministros vienen repitiendo sin parar de canal en canal de televisión. “No había una consigna, un elemento puntual, porque la consigna principal tenía que ver con cuestiones judiciales”, sostuvo Peña, quien entendió que no se puede abrir una instancia de diálogo: “No sé cuál sería el tema en este contexto. Si busca reunirse para hablar con las cuestiones judiciales, no es la persona con la que tiene que juntarse, es otro poder, no el Poder Ejecutivo”. “La única que faltó ayer en el palco fue Cristina Kirchner”, chicaneó el jefe de Gabinete sobre la foto de los dirigentes, en la que el oficialismo hace hincapié para señalar que Moyano está “aislado”. “Muchos de los que estaban en el palco son los mismos que dejaron al país en muy malas condiciones por corrupción, por falta de crecimiento, de institucionalidad, de infraestructura”, cuestionó Peña. Y sostuvo que CFK “claramente es quien lidera intelectualmente a ese grupo”.