Pasó San Valentín, pero ha quedado una muy musical epístola de amor. La que Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, ha dedicado a su one and only, don Barack, el pasado 14 de febrero, en forma de playlist de Spotify. Porque nada dice “Te quiero” como una lista de canciones especialmente curada para la ocasión, la Señora Obama confeccionó un compendio de 44 canciones reunidas bajo el título Forever Mine (en castellano, “Por siempre mío”). “Para celebrar este día, te dedico esta pequeña demostración de cariño”, tuiteó la damisela a su amado, obsequiando por default a internautas todos un posible soundtrack para amenizar sus propias veladas del corazón. Soundtrack que, como no podía ser de otro modo, incluye clásicos como “At Last”, de Etta James, “Stand by Me”, de Ben E. King, “Can’t Get Enough of Your Love, Babe”, de Barry White, y otros favoritos contemporáneos de esta pareja de más de 25 años: tracks de Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, Bruno Mars, Janelle Monáe... “Es posible que los Obama sean la pareja más musicalmente consciente y activa que haya pisado la Casa Blanca en su historia. Llamaron a Beyoncé para que cante el día inaugural de la presidencia de Barack, han apoyado a Chance The Rapper en cada uno de sus esfuerzos, e incluso han alimentado con ravioles a Frank Ocean en cierta ocasión”, escribió la revista especializada Billboard al compartir la novedad. Que es, hay que decirlo, apenas una de las varias playlists que la dupla ha armado de añitos a la fecha: ella, por caso, tiene una exclusivamente dedicada a artistas femeninas; él, de sus temas favoritos del año pasado, entre otras incursiones como DJ amateur. Por lo demás, recordando que Melania Trump gusta imitar a la buena de Michelle de tanto en tanto, no han faltado quienes ya le sugieren que se mande a preparar símil declaración para Donald. A sabiendas, por supuesto, de que tendría menos ritmo y candor.