“No hay y no encontramos dinero para aumentarles a los docentes”, aseguró el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, que ayer destinó 753 millones de dólares para comprar dos Letras del Tesoro. Los títulos de corto plazo donde el funcionario colocó cerca de 15.000 millones de pesos hasta finales de abril no rendirán ningún interés para las arcas provinciales. “No estamos regateando, la Provincia tiene un déficit de 30.000 millones de pesos”, remarcó ayer el funcionario bonaerense que está a cargo de negociar con los docentes. Los títulos denominados en moneda extranjera que fueron adquiridos por la gobernadora María Eugenia Vidal vencen el próximo 20 de abril, son intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales. En paralelo con la colocación sin rendimiento realizada, las autoridades provinciales analizan además obtener financiamiento al emitir deuda en dólares en los mercados internacionales.