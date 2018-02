El dramaturgo y cineasta estadounidense David Mamet escribió una obra de teatro centrada en el productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado de abusos sexuales. “Hablé con mi productor en Broadway y él me dijo: ‘¿Por qué no escribes sobre Harvey Weinstein?’ Y lo hice”, dijo Mamet a la prensa. El también guionista no quiso dar detalles de la pieza. Distinguido con un premio Pulitzer, Mamet ha escrito ensayos, firmado dramas teatrales y dirigido varias películas. Las informaciones sobre los abusos sexuales cometidos por el otrora poderoso productor de cine desataron el año pasado la campaña MeToo contra el acoso sexual a las mujeres, una campaña que se ha extendido a otros ámbitos, como también a otros países.