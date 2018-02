Los Jaguares sufrieron ayer una contundente derrota ante Lions, por 47-27, por la segunda fecha del Super Rugby. La franquicia argentina arrancó muy bien gracias a un try de Emiliano Boffelli que abrió el marcador, pero esa promesa de un buen partido se desmoronó rápidamente. Los Jaguares mostraron falta de consistencia en el juego, no tuvieron posesión de la bola y permitieron la reacción de Lions, que ya al cierre del primer tiempo había revertido el tanteador y ganaba 19-10. Recién en el tramo final del encuentro, el equipo nacional maquilló la paliza con dos tries de Bautista Delguy. Los Jaguares buscarán recuperarse el próximo sábado, cuando reciban a Hurricanes, de Nueva Zelanda, en la cancha de Vélez, desde las 18.40.