Entre las propuestas ganadoras hay muchas que denuncian el mal estado de las escuelas y reclaman cuestiones básicas de mantenimiento, como el arreglo de baldosas, la pintura o la compra de pupitres. Estos proyectos sumaron varios votos, pero en los comentarios los usuarios advirtieron que los arreglos no deberían depender de BA Elige, ya que son tareas que debería realizar de manera rutinaria el Gobierno de la Ciudad.

En la Comuna 2, por ejemplo, a la propuesta de “Arreglar las baldosas del patio del 3er piso en el Colegio Normal 1” –que consiguió 461 votos– se le asignaron 400 mil pesos de presupuesto. “¡Es indignante ver que arreglar unas baldosas de un patio en un colegio sea decidido en una votación!, ¡qué papelón! Esto es una obligación, no debe ser sujeto a votación”, comentó debajo de la propuesta el usuario Alejandro Lanus. Otro usuario, Leo Dan, indicó: “desde ya, lo voto, pero es un tema que debiera haberse resuelto sin necesidad de la intervención ciudadana, sino por medio de los representantes que votamos, se supone, para cumplir con este tipo de acciones”. “Voto para que se haga, pero coincido en que esto no es una cuestion de hacerlo si sale votado o no. Es una obligación reparar y mantener los colegios en condiciones”, comentó, por su parte, el usuario sandrula.

En la Comuna 7 una propuesta reclama “pintura en el interior del Colegio N° 12 Provincia De Chaco Ya que se ha realizado pintura, pero solamente del lado de afuera del colegio”, y en el detalle de la iniciativa agrega que “ya hace mucho tiempo con todas las autoridades del colegio estamos pidiendo que se realizara pintura por el interior del colegio ya que lo han realizado pero de la parte de afuera”. Para la escuela Normal 5 de Barracas, en la Comuna 4, se pidió en una propuesta la “renovación de pupitres y pintura”. En la Comuna 9, un usuario pidió “pintar la escuela N° 24 del barrio de Mataderos, que se encuentra en malas condiciones por dentro”; en la Comuna 13 ganó un proyecto para “poder pintar la Escuela N° 3 de Colegiales”. El usuario Marcelo R Montagnini comentó sobre esta propuesta que “el Gobierno de la Ciudad es el que tiene la Responsabilidad y Obligación de mantener los establecimientos Educativos y Hospitalarios en las Condiciones de Uso Y Mantenimiento en Condiciones”. I Lix, otro usuario, propuso en un comentario “elevar una queja en el Ministerio de Educación. Cuando a una escuela se le desprenden bloques de techo y pared, como es el caso de la escuela Nº 3 D.E.9, Juana Manso, no solamente estamos hablando de algo que se pueda resolver con pintura. La escuela presenta una emergencia en seguridad edilicia”.

En la Comuna 15 dos iniciativas reclamaron que se pintaran las escueals N° 26 DE 15 de Villa Ortúzar y la N° 23 de Paternal. “Esto tiene que ser sometido a votación? Debería ser una obligación por parte del GCBA, ya que las escuelas están destruidas”, comentó naty1668. La usuario Graciela Crubellati coincidió y agregó que “debería ser una propuesta sin necesidad de votos ya que las escuelas publicas están impresentables”. Otra propuesta, en la Comuna 11, reclama la “puesta en valor del colegio Agustín P. Nores”. “Las aulas del colegio necesitan muchas mejoras. Propongo poner en valor el colegio, que lo pinten junto con las aulas para brindar mejores condiciones a los alumnos y a los maestros”, indica el proyecto.