El titular de la bancada de Unidad Ciudadana en Diputados, Agustín Rossi, apuntó que al colocar en la agenda parlamentaria la discusión sobre la despenalización del aborto desde el Gobierno "abren un debate sobre un tema en el que están mayoritariamente en contra" y evaluó la intención de poner en agenda una problemática "transversal a todos los bloques, cuando todos los temas estaban siendo un problema para el Gobierno". En ese sentido, Rossi reconoció que en el bloque de Unidad Ciudadana también hay diferencias y no es posible "unificar una posición", aunque él se pronunció a favor. En tanto, la diputada del mismo espacio Mayra Mendoza señaló que la referente y expresidenta Cristina Kirchner "está abierta a que los debates se den".

Rossi celebró que se dé la discusión sobre la despenalización del aborto en el Congreso, pero consideró que "mejor aún que se dé el debate sería que se apruebe" el proyecto y adelantó que a la hora de votar a favor "no vamos a contar con la mayoría del bloque de Cambiemos, porque lo harán en sentido contrario".

El presidente del bloque adelantó que votará a favor cuando el proyecto llegue al recinto, pero reconoció que "no se puede unificar una posición de bloque" hacia adentro de Unidad Ciudadana por lo que se dejará "una ampliar libertad de acción". "El tema está instalado en la sociedad por la movilización del colectivo de mujeres", destacó el diputado por Santa Fe, en diálogo con FM La Patriada, y consideró como estrategia que se debe "generar un debate lo más serio y responsable posible para ir generando consensos".

De esta forma, el titular del bloque de Unidad Ciudadana tomó distancia de la estrategia que algunas diputadas firmantes del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito adelantaron a fines de la semana pasada respecto de intentar convocar a una sesión especial el 8 de marzo y aprobar la despenalización sobre tablas.

Una de las diputadas firmantes e impulsoras de la campaña por la despenalización es la diputada por Unidad Ciudadana Mayra Mendoza, quien en diálogo con Radio 10, habló sobre las diferencias de posición hacia dentro del bloque e incluso con la referente del espacio, la expresidenta Cristina Kirchner. "Estoy convencida porque lo he charlado con ella. Está contenta con que este debate se de tan abiertamente en la sociedad, que haya llegado a los medios lo pone en un punto muy álgido. Ella es una mujer que siempre está abierta a que los debates se den", señaló Mendoza.

La diputada resaltó que "como militante de la fuerza política, militamos abiertamente a favor del derecho al aborto y no estamos cercenadas por Cristina, porque nos alienta a que maduremos con la sociedad", pero evitó adelantar la posición que podría tomar la expresidenta cuando el debate llegue al Senado. "Cuántos más fundamentos hayan y la mayoría de la sociedad pida ese derecho, lo va a poder escuchar. Pero no me puedo adelantar a cómo será su voto", indicó.