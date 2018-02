La lógica equivocada

Tengo para mi que muy lejos de lo obvio y coherente o de la necesaria consecuencia de alguna causa o lógica está lo que sucede sobre todo en el tema seguridad que es el tema que hoy en día nos preocupa tanto y que comprende no sólo lo referido a los hurtos y robos sino a todos los actos de la vida urbana en general, y mi opinión es que creo que nos estamos dejando reposar demasiado en la tecnología, no como complemento muy útil y necesario sino como reemplazo de la propia prevención y cuidado.

Me contaba un operario de cable de televisión que, al intentar entrar con su compañero en un pasillo de departamentos para instalar un decodificador en una de esas viviendas, se les apareció una perra grande tipo galgo que los enfrentó y les ladraba sin cesar, ellos quedaron inmóviles sin avanzar porque no conocían al can, hasta que al cabo de un rato apareció la dueña que la agarró y la calmó, esta señora es vecina de otro departamento del pasillo. Mientras, la clienta que estaba esperando la instalación miraba desde la puerta de su unidad con cara de fastidio porque esas situaciones se dan constantemente durante el día según les comentó ella misma a los trabajadores. La dueña de la perra, mientras la tomaba de la correa y la sostenía les dijo a los operarios: "Igual no se preocupen porque está vacunada". Los instaladores no dijeron nada, entraron al sitio donde tenían que hacer su trabajo y se fueron. Pero indudablemente después lo comentaron y también me lo contaron muy sorprendidos y no es para menos porque es obvio que la dueña de la perra es como que les quiso decir: ‑déjense morder porque no les va a pasar nada grave porque está vacunada‑ o sea, la "lógica" de esta vecina está totalmente equivocada, la vacuna del animal no es una garantía para que lo dejemos sin control, en este caso, independientemente de la ferocidad o no de la perra que quizás sólo les ladraba y no los mordería.

Marta Demarchi