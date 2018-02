Pantalla con espacio propio

El cine documental tiene espacio, tiene pantalla. Afortunadamente, la Muestra de Documental de Creación de Rosario vuelve al ruedo tras dos años de inactividad. "2016 nos pasó por encima con toda esta realidad extraña, y en 2017 no pudimos concretarla. Ahora ponemos el foco en películas de mujeres abordando el tema de la política de género", comenta a Rosario/12 Gustavo Galuppo, uno de sus organizadores.

Con sede en Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), a partir de mañana hasta el domingo, desde las 19 y con entrada gratuita, la tercera edición de esta Muestra ofrecerá largometrajes y cortometrajes, mesas de debate y charlas con las realizadoras. Si bien la costumbre ha sido la de privilegiar el documental argentino, en esta oportunidad habrá también participación internacional. Tal como refiere Galuppo, el "Foco" de este año estará puesto en "Imagen y política de género": "Todas las muestras tienen un foco, un eje temático, sobre todo en relación al documental argentino, pero este año incluimos un trabajo español. En esta edición nos parecía fundamental trabajar esta cuestión de la imagen y la política de género, por cuestiones que habían quedado ya planteadas en la edición anterior, que fue hace un par de años, en 2015".

El jueves se proyectará "El gran vuelo".

Sobre los contenidos a proyectar, los films que podrán verse son El gran vuelo (2014) (mañana a las 19), coproducción española‑chilena, dirigida por Carolina Astudillo, en donde la realizadora rastrea la vida de Clara Pueyo Jornet, militante del Partido Comunista que escapara de la prisión de Les Corts de Barcelona, durante los primeros años de la dictadura franquista. Un trabajo que indaga en el lugar femenino durante las luchas libertarias, al tiempo que se preocupa por la huella fantasma de la militante. "Todas las realizadoras van a venir, a excepción de Astudillo, con quien vamos a tener una conversación vía Skype, El gran vuelo ‑no duda Galuppo‑ es una maravilla".

El viernes podrá verse Las lindas (2016), film por el cual su realizadora, Melisa Liebenthal, fuera premiada como Mejor Directora en la Competencia Argentina del Bafici. Puede decirse que la película indaga en sí misma, ya que es la vida de la propia Liebenthal el tema de abordaje, con una mirada entre perspicaz y sardónica. El sábado será el turno de Orione (2017), de Toia Bonino ‑también premiada en el último Bafici‑, en donde la directora investiga y retrata la vida de Ale, un pibe fallecido en un tiroteo con la policía, vuelto noticia televisiva fugaz. El film le permite una sobrevida, preocupado por articular una mirada íntima, lejos del prejuicio. El cuarto título, previsto para el domingo, es Nosotras/ellas (2015), ópera prima de la realizadora cordobesa Julia Pesce, quien pone el acento en los vínculos y el paso del tiempo entre sus hermanas, tías, abuelas y sobrinas. Con premios en festivales internacionales, esta película fue la elegida para clausurar la edición 2015 del DocBuenosAires.

"Nosotras/ellas", ópera prima de la cordobesa Pesce.

También podrán verse tres cortometrajes. "Uno de ellos terminado, los otros dos en proceso, y que tienen que ver con un taller que hicimos con Carolina Rímini, dedicado a Video experimental y Política de género; fue un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura, en donde se trabajó con un grupo de once mujeres sobre la búsqueda de una voz propia, desde la imagen, que abordaran estos temas relacionas con la política de género", agrega Galuppo. Estos trabajos son Mariel (work in progress) de Gisela Ardit, ¿Cómo se hace una casa? de Estefanía Clotti y LA (work in progress) de Stephany Piedrahita.

Vale señalar que todas las realizadoras presentes en la Muestra integrarán las mesas de debate. "Cada una va a presentar su trabajo, y al término de las proyecciones se realizará el diálogo", aclara Galuppo.