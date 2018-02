En la penúltima jornada de producción de la prueba en el juicio a la banda de Los Monos, Fiscalía y defensa desistieron de citar a al futbolista rosarino Angel Correa -residente en Madrid‑ y al periodista Horacio Verbitsky. Los testigos con mayor exposición mediática dentro del debate iban a declarar por videoconferencia, pero la falta de avances para que eso fuera posible llevó al desestimiento de las partes. Los testigos tenían que presentarse en diciembre, en el primer tramo de las audiencias que se desarrollan en el nuevo Centro de Justicia Penal. Al no poder hacerlo por vivir fuera de la ciudad, se planteó la posibilidad de que dieran su testimonio por videconferencia. Sin embargo, esto no prosperó. Correa estaba citado como testigo, ya que la Justicia sospecha que el clan Cantero era dueño del pase del jugador de Atlético Madrid. Su representante es Francisco Lapiana, que está sentado en el banquilo como parte de la asociación ilícita, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico para comercializar jugadores. En tanto, Verbitsky, quien escribió sobre la banda Los Monos en Página/12 , también fue citado en dos oportunidades. En ambas ocasiones respondió que no podría concurrir y que las únicas pruebas que tenía sobre las actividades ilegales de los imputados estaban reflejadas en sus notas. Si bien ayer se estaba probando el equipo para la videoconferencia, la defensa desistió de su testimonio. Hoy, será la última jornada de declaraciones.