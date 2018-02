Unos cuarenta trabajadores sin cobrar y su fuente laboral en riesgo de quiebra es el panorama que afronta desde diciembre la empresa Síntesis Química, en la localidad de Fighiera. La firma paralizó su producción por falta de demanda y desde entonces sus operarios están suspendidos. Así lo reveló el secretario general del Sindicato Químico, Rubén Caroselli. Puntualizó que la empresa -con sede en Buenos Aires y otra planta en Florencio Varela- adeuda los sueldos de enero y febrero, parte del aguinaldo y una suma de 10 mil pesos que se había acordado en la paritaria nacional del sector. "Hemos realizado presentaciones en el Ministerio de Trabajo nacional y todavía no hay ninguna respuesta. La planta dejó de operar por falta de trabajo, dejando a la deriva a sus trabajadores", lamentó el dirigente gremial. La compañía fabrica agroquímicos desde su fundación, en 1952. En octubre pasado fue vendida a nuevos accionistas y desde allí -comentaron desde el gremio- la planta de Fighiera, sobre el río Paraná, experimentó cambios estructurales y arreglos edilicios. Con ese pretexto, observó Caroselli, permanece inactiva desde diciembre. "La promesa fue que sus trabajadores siguieran cobrando como corresponde pero eso no sucedió y desde enero no se les paga", enfatizó. Por lo pronto, "hay una promesa de reapertura en el mes de marzo pero antes debemos acordar lo adeudado: por ahora desde la empresa no hubo acercamiento", señaló.