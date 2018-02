El salario y la inflación

Mientras los docentes santafesinos comenzaron ayer a votar para ratificar el no inicio de clases y un plan de lucha con paros por 48 y 72 horas para la semana próxima, los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, defendieron el 16 por ciento de aumento, en tres tramos, a los gremios estatales. Farías aseguró que el gobierno no está en condiciones de modificar el porcentaje, al estar vigente la ley de responsabilidad fiscal. De todos modos, y ante el rechazo generalizado, el funcionario dijo que el gobierno "no está cerrado al diálogo" con los dirigentes gremiales, y además deslizó que "pueden revisar los escalonamientos". En sintonía, los funcionarios provinciales resaltaron la incorporación de la cláusula gatillo que permite actualizar los porcentajes si los índices inflacionarios superan lo acordado con los gremios en la paritaria.

La mayoría de las mociones que hasta hoy a las 20 votarán los docentes públicos nucleados en Amsafé plantean que el próximo lunes no comiencen las clases, con paros por 48 y 72 horas, en un claro rechazo el 16 por ciento que ofreció el pasado lunes el gobierno provincial en la segunda reunión paritaria, que incluye el 1.1 por ciento de la cláusula gatillo del año pasado. La decisión se conocerá mañana en asamblea provincial. Para reforzar el descontento, los docentes rosarinos movilizarán hoy a las 10.30 desde plaza 25 de Mayo hasta plaza San Martín.

A pesar del rechazo generalizado de los gremios a la propuesta, desde el gobierno insistieron en defender el ofrecimiento. "Creemos que la oferta es adecuada a las proyecciones de inflación que existen para este año que tienen que ver con la posible evolución de lo que estamos viendo en la recaudación y de la economía santafesina", dijo Farías en declaraciones a LT8. El ministro destacó que el ofrecimiento "tiene la garantía de una cláusula de revisión que garantiza que los salarios se van a equiparar al desarrollo de la inflación si es que supera el monto acordado, algo que ya funcionó así el año pasado".

En ese sentido, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, escribió ayer en su cuenta de Twitter: "Con el pacto fiscal, Santa Fe perdió autonomía respecto de Nación. Los sindicatos tenían razón. El 'Consenso Fiscal` es ajuste salarial". Los docentes privados provinciales definirán el viernes si aceptan o rechazan la propuesta, aunque sus dirigentes vaticinaron un comienzo de clases "conflictivo".

Más allá de la negativa para mejorar la oferta, el titular de la cartera de Gobierno provincial abrió una puerta al diálogo, a la luz del resultado puesto de la votación de los docentes para que las clases no comiencen el lunes: "Dentro de los términos de la propuesta presentada, se pueda tener un escalonamiento distinto de manera que esto pueda beneficiar más a los trabajadores".

Según Farías, que junto a Saglione participaron el lunes de la reunión paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN, cuyos dirigentes rechazaron la propuesta y quedaron a la espera de una contrapropuesta, la administración provincial no está en condiciones de ofrecer un porcentaje mayor. "Tenemos hoy vigente una ley de responsabilidad fiscal que tiene un condicionante sobre la masa salarial respecto de la inflación que figura en el presupuesto nacional que es del 15,7 por ciento", argumentó el ministro de Gobierno.

El pasado lunes, cuando se decidió pasar a un cuarto intermedio con los representantes de los gremios estatales, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, cuestionó la presión que ejerce el gobierno nacional sobre las provincias para que el incremento salarial tenga el techo del 15 por ciento. Los gremios santafesinos quedaron disconformes porque consideran que la provincia está en condiciones de mejorar la oferta.

"Gracias a la situación de la finanzas de la provincia y depende como lo escalonemos en el año, podemos mejorar un poco al menos esta propuesta del 16 por ciento, se pueden revisar los escalonamientos", adelantó Farías. Por su parte, el ministro Saglione aseguró en declaraciones a Radio 2 que "no hay propuesta en otra jurisdicción que supere a la de Santa Fe". En sintonía con el resto de los ministros que participan de las reuniones paritarias con los gremios estatales, el titular de cartera económica defendió la cláusula gatillo: "Como gobierno no estamos en condiciones de asumir compromisos bajo una pauta de inflación que puede no corroborarse en los hechos".