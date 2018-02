Luego de que el jefe de Gabinete Marcos Peña definiera a Luis Caputo como “una de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo en el tema de las finanzas”, el funcionario firmó hoy una nueva emisión de deuda: se emitieron dos bonos en pesos por 60.000 millones con vencimiento en 2020 y 2023.

“Jugaba la Champions League, no jugaba en Aldosivi, no jugaba en la B. Deja todo para venir a jugársela por su país", dijo Peña en una entrevista televisiva al defender a Caputo, señalado por no haber declarado que tuvo una offshore en las Islas Caimán. “Es un orgullo para este país que Toto Caputo sea ministro”, insistió el jefe de Gabinete.

Caputo es el responsable del acelerado proceso de endeudamiento de la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri, que convirtió al país en el el mayor emisor de deuda soberana entre 2016/18.

Hoy el Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de dos nuevos bonos. Son por 60.000 millones de pesos con vencimiento en 2020 y 2023.

La emisión de los "Bonos de la Nación Argentina en Pesos Vencimiento 2020" por 30.000 millones se realizará el martes próximo y las obligaciones vencerán el 5 de marzo de ese año. En paralelo se emitirán los "Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por CER 4% Vencimiento 2023", denominados BONCER 2023, por idéntico monto y fecha de emisión que las obligaciones que vencen en 2020.