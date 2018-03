#UnCorazónParaDelfina Delfina Pilar Tuffo es una niña con una cardiopatía congénita y un corazón artificial, que espera en la lista de emergencia de donación de órganos del Incucai: para saber más sobre su caso o colaborar con ella y su familia, revisá en Facebook el hashtag #UnCorazónParaDelfina.

#Ciclodelia Acorazado Potemkin dará un show especial y extendido en el que más allá de la presentación de Labios del río retomará temas de Mugre y Remolino que hace rato no suenan en vivo. Será para estrenar la temporada 2018 de Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo - De la radio al escenario, ciclo spin-off del programa que los sábados de 15 a 18 conduce Eduardo Fabregat en la AM 750 (3/3 a las 21 en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330).

#HayTablas Situación de unipersonales conceptuales con protagonistas rotativos y guión en sobre cerrado para Conejo blanco, conejo rojo, del iraní Nassim Soleimanpour, y con Julieta Venegas, Dolores Fonzi, Daniel Hendler, Verónica Llinás, Darío Sztajnszrajber y Julieta Cardinali (5/3, TIMBRe4). Situación de panóptico, boxes y micromonólogos simultáneos para ¿Querés ser feliz o tener poder?, de Cecilia Propato (sábados, Espacio Aguirre). Y situación de cumbia, yuta y danza para Menea para mí, de Mariana Cumbi Bustinza (viernes, El Extranjero Teatro).

#FreeRock De acá: Pez despedirá el verano con entrada libre en Area X, Avellaneda (3/3), Malman abrirá el ciclo gratuito Transformador (4/3, Usina del Arte) y Cam Beszkin estrenó Hanging on the Telephone, su cover del hit de Blondie, que integrará su próximo disco. De allá: Yo La Tengo sacó For You Too, quinto adelanto de su flashado There’s a Riot Going On, que saldrá el 16/3; y Stephen Malkmus, con su banda The Jicks, publicó Middle America, su primera canción nueva desde 2014.

#Pantallazos La película Un viaje a la luna es la ópera prima de Joaquín Cambre, que hizo videos para Cerati, Calle 13 y Miranda!: tiene en el reparto a Leticia Bredice y Angelo Mutti Spinetta, estrenará en cines el 1/3 y promete adolescencia, amor y medicamentos antipsicóticos. Brian Johnson’s A Life on the Road será el ciclo de entrevistas rockers que el cantante de AC/DC les hará a peces gordos como Robert Plant, Sting, Lars Ulrich o Roger Daltrey (2/3, OnDirecTV). Y llegarán las primeras seis piezas de Urbanos, la saga de relatos breves ambientados en colectivos creada por Nahuel Beade y ganadora del concurso web del INCAA de 2016 (2/3, fwtv.tv).

#ChicasAlFrente Durante marzo y con curaduría de Albina Cabrera, el ciclo Chicas de fuego juntará en el Patio de los Naranjos del C.C. Recoleta a algunas de las pibas de oro del indie local: Priscila Bemudas y Mora Riel (3/3), La Piba Berreta y Las Ex (10/3), Srta. Trueno Negro y Marina Fages (17/3) y cierre con Las Ligas Menores y Rosario Bléfari con banda (24/3), además de música a cargo de la DJ Malén Denis.

#CualquieraPuedeGooglear Después de un semestre de refundación patagónica, Shaman Herrera volverá a juntarse con Los Pilares de la Creación para despedir repertorio con doble fecha en La Plata (Lucamba Club, 2/3) y CABA (Roseti, 3/3). Click gracias por volver. El equipo argentino de rugby profesional, Jaguares, debutará como local en el torneo Super Rugby contra los Hurricanes neozelandeses (3/3, Vélez). Click con guinda. Babasónicos meterá doblete en Obras para su show Desenlace de tormentas eléctricas (6 y 7/4). Click taquillero. La jornada corredora internacional Nat Geo Run celebrará el Día de la Tierra con carreras en Córdoba y Buenos Aires (22/4, inscripción en natgeorun.com). Ecoclick. Y el inglés Rick Wakeman, de Yes, junto a sus compatriotas Il Divo y al anfitrión, Hernán Cattáneo, cerrarán el ciclo gubernamental Unicos (3/2, Dorrego y Figueroa Alcorta). Click, juez.

#Enfiestados Malajunta, OSXMob y Mala Fama armarán la fiesta trapera Atrapa2 (2/3, Palermo Club). Memphis La Blusera celebrará sus 40 años con show con entrada libre en la Usina del Arte (2/3). House y tech-house se servirá en la Hot Spicy Party, con los djs Miguel Silver, Vincent Obrien y Santiago Stjepanek (3/3, Niceto Club Lado B). Y la banda tributera Led Zeppelin 2 hará su ritual metalero sagrado en El Teatro (3/3).

#Cursos&Concursos Si estás para rapear, la Batalla de Gallos ya convoca las lenguas más largas para sus cuatro semifinales regionales (redbullbatalladelosgallos.com, hasta el 31/3). Y si estás para poetizar, contar y novelar, atención al Taller Integral de Escritura que dará el filósofo Damián Gandlaz (lunes de marzo, Librería Gandhi Malabia, de 15 a 17).

#AduanaParalela Patti Smith completará su doble visita al CCK con show musical gratuito (1/3) y el batero Marky Ramone revisitará el legado ramonero en el Teatro Vorterix (2/3). Además, la rusa Nina Kraviz pinchará en Under Club (1/3) y la española Amparo Sánchez exhibirá set acústico en la Usina del Arte (3/3).

#AltaTemporada Si querés guasones y pingüinos, retomá la cuarta de Gotham (1/3, Fox). Si te bancás las peores lacras de los backstage televisivos, ponchá la tercera de UnReal (5/3, LifeTime Latinoamérica). Si te le animás a una biopic nac&pop, desabrochate la camisa con Sandro, la serie (5/3, Telefé). Y si te va la ficción hiphopera, rapeá la segunda de Atlanta (6/3, Fox Premium).