Repertorio nuevo barre mejor. El 1/3, los escoceses Primal Scream harán su Chaosmosis (Groove). El 2/3, Abril Sosa estrenará su performance musical-visual Cubo (La Tangente), los sampedrinos Tick Toper agitarán Seres nuevos (Pura Vida, La Plata) y los sururbanos Ragazzas entregarán Desde Avellaneda con amor (Mutar, Avellaneda; y el 3/3 en Berlín, Rosario). El 5/3, Gabo Ferro bancará la ópera en DVD Ese grito es todavía un grito de amor, con charla previa (Teatro Xirgu). Y el 7/3, Foo Fighters amalgamará Concrete and Gold y los Queens Of The Stone Age serán los Villains del show que compartirán en Vélez.