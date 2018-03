La nueva edición de DILDA viene con todo: LAS EX (de Mendoza), Susy Shock, Alto Guiso (de Rosario), Tranki Punki (de Córdoba), Juana Chang y Katana. Estarán musicalizando el festival DJ Lastbeats. Para quienes no lo conocen, DILDA surgió como un espacio necesario en la escena del under, por la fuerte demanda de dar (tener) un lugar en donde puedan tocar, mostrarse, aparecer, protagonizar mujeres y otrxs sujetxs/cuerpos/placeres vulnerados por el contrato hetero-cis-patriarcal. Crear un ambiente trans-feminista en un ciclo de música es indispensable para repensarnos y generar otro tipo de respuesta a la violencia machista. DILDA ya cuenta ya con 30 ediciones por las que pasaron más de 70 bandas y solistas no sólo de Buenos Aires y Capital Federal, sino también de varias provincias de Argentina y artistas internacionales. Si bien el factor artístico inicial y aglutinante es la música, también hay fanzines, feria, tatuajes en vivo, proyecciones, lecturas, stand up y perfos en algunas ediciones.

Domingo 11 de marzo de 16 a 24 hs en J. J. Circuito Cultural: Jean Jaurès 347, Abasto. La entrada general será GRATUITA de 16 a 17 hs, 150 pesos de 17 a 20 hs y 200 pesos de 20 a 24 hs.