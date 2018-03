Conquista: Celeste Mac Dougall @celestemacdou

Habilitamos el debate gracias a la lucha de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pero no vamos a debatir un derecho conquistado, vamos a debatir de que manera se va a

garantizar. No estoy ni contenta ni esperanzada. Estamos hartas de esperar. #AbortoLegalYa

Saquen sus negocios de nuestros ovarios: feminisman @floralisah

En la India el Misoprostol es de venta libre y sale un dólar, o sea, algo de 20 pesos argentinos. Acá se vende bajo receta y sale algo de 126 dólares, más o menos 2500 pesos argentinos.

¿Vamos a seguir negando q están haciendo negocio con nuestros úteros?

Dilemas: Puchi @PuchiDei

- ¿Te gustaría que te hubieran abortado?

- No sé Jorge a mí me tocó nacer y escuchar las boludeces que me preguntas.

No es ejemplo: Julia González Cassola @JuliaLGonzalezC

Si tu mamá quedó embarazada de joven y sacrificó sus estudios para tenerte, no es mejor que quienes deciden no tener la/el bebé y perseguir otros proyectos. Paremos de idealizar eso de sacrificar nuestras vidas enteras en pos de la maternidad. Las mujeres somos PERSONAS.

Damas gratis: Mariana Merlo @MarianaMerlo

No entiendo muy bien a esas personas que creen que si el aborto fuera legal las minas iríamos con amigas a pedir promo 30% off como si fuera Girl’s night en Sushi Club.

Sin forro no hay nada: Lautaro @lautyrace

"A mí con forro no se me para" y a mí con forros tampoco así que te vas

Diferencia: benito cerati @Vanity_Sexx

No saben lo dañino que es para una persona que le digan que algo de lo que lo constituye es “raro” o “extraño” o peor aún, “desviado”. En este mundo nada es raro. Pensar así es estigmatizante. Soy distinto a vos, no por eso soy “raro”.

¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? @LaGordaPostre

Yo no soy misógino, tengo un amigo mujer.

El machismo no tiene gracia: Catalina @CatalinaBe_

Reírse de los hombres es humor también, machos inseguros.