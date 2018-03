“En los torneos intento ir de menos a más. Es lindo en Acapulco, entrar a la cancha con esa gente que me quiere es algo que disfruto al máximo”, comentó Juan Martín Del Potro tras su exitoso debut en el ATP 500 frente al alemán Mischa Zverev. “No me siento como a los 20 años, tengo casi 30, soy de los más viejos del circuito. Sufrí cuatro cirugías y estuve mucho tiempo sin poder competir, pero si la salud me acompaña voy a seguir porque lo paso bien jugando al tenis”, confesó el tandilense. Esta madrugada, Del Potro se medía con David Ferrer (39). También debutó con un triunfo Diego Schwartzman, que se impuso por 6-2 y 6-4 a Fernando Verdasco y en la medianoche de ayer enfrentaba al estadounidense Ryan Harrison buscando su paso a cuartos de final.