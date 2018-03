El presidente Mauricio Macri encabezará hoy la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Su discurso comenzará a las 11 de la mañana y se prevé que no se extienda más allá de los 40 minutos. La ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández, no estará sentada allí para escucharlo. Según dejaron trascender fuentes cercanas a la líder de Unidad Ciudadana, no quiere “sentarse a escuchar una serie de mentiras” que “no se condicen con la realidad del país”. La ex presidenta se encuentra en Santa Cruz, a donde viajó para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento de Néstor Kirchner y se quedará allí hasta el fin de semana. La senadora había participado de un almuerzo en el Café las Palabras, en el barrio porteño de Almagro, junto con el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, invitada por el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés. Allí le expresó su apoyo a la alianza GANAR que patrocina el obispo para las elecciones presidenciales en Paraguay. También estuvo su ex canciller y compañero de fórmula en las elecciones del año pasado, Jorge Taiana. El inicio de sesiones se realizará en un contexto agitado para el oficialismo, que introdujo el tema de la legalización del aborto en la agenda parlamentaria. Se espera que Macri haga alusión al tema aunque fuentes de la Casa Rosada descartaban el anuncio de la presentación de proyectos o iniciativas sorpresivas.