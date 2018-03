"Sé que me falta experiencia"

"Por lo que se vio ante Temperley, está bien que hayan traído un técnico de experiencia", asumió Fabián Garfagnoli, el entrenador interino de Newell's que el domingo dirigirá por última vez al equipo. Omar De Felippe asumirá el martes para tomar las riendas de un plantel en crisis. "Fue un privilegio dirigir al equipo y estuve muy a gusto", rescató el ex defensor rojinegro. Para visitar el domingo a Banfield, Garfagnoli dispondrá de dos variantes para permitir los regresos de Brian Sarmiento y Víctor Figueroa, y duda aún en la continuidad de Denis Rodríguez.

"Me siento capacitado para dirigir a Newell's pero creo que todavía me falta experiencia", reconoció Garfagnoli. El técnico interino estará al frente del equipo por segunda y última vez el domingo a las 17 ante Banfield. Luego asumirá De Felippe, contratado para sacar al club del fondo de la tabla. El nuevo técnico rojinegro firmará hoy su contrato por 15 meses, hasta julio de 2019 y asumirá en Bella Vista el martes. "Por lo que se vio el otro día ante Temperley y por el momento que pasa la institución, está bien que hayan traído a un técnico de experiencia", afirmó Garfagnoli.

"No nos hemos encontrado con Omar (De Felippe). Seguramente cuando venga me presentaré como lo que soy hoy, coordinador de inferiores, para ayudarlo y apoyarlo. Acá hay un armado de divisiones inferiores en la cual tenemos que plantear bien cuál va a ser nuestra participación. A lo mejor la intención de Omar (De Felippe) es contar con alguien del club que conozca más a los chicos y lo pueda orientar", expresó Garfagnoli. De Felippe propuso sumar a un hombre del club a su cuerpo técnico y el ex defensor rojinegro es uno de los apuntados.

Garfagnoli probó ayer los regresos de Figueroa y Sarmiento para jugar ante el Taladro, quienes reemplazarán a Braian Rivero (suspendido) y Joaquín Torres, respectivamente. Por lo cual la Lepra parará con Pocrnjic; San Román, Valenzuela, Fontanini, Evangelista; Sarmiento, Bernardello, Denis Rodríguez, Fértoli; Figueroa, Leal. La duda para confirmar el equipo aparece entre la continuidad de Denis Rodríguez o el ingreso de Juan Ignacio Sills. "Banfield tiene una propuesta bastante ofensiva, es un equipo de jerarquía y nosotros tenemos que pensar un partido más protegido. El rival tiene cosas como para hacernos daño, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre lo defensivo y lo ofensivo", consideró el técnico interino, lo que abre las puertas al ingreso de Sills.