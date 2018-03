Las elecciones presidenciales de Venezuela, fijadas en principio para el 22 de abril, fueron reprogramadas para la segunda quincena de mayo, anunció ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE). La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dio a conocer la postergación durante la firma de un acuerdo de garantías electorales entre los partidos que postularon al presidente Nicolás Maduro y al opositor Henri Falcón. La fecha en concreto se decidirá en la próxima reunión del directorio del organismo.

“En materia electoral se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente de la república, de consejos legislativos estaduales y de concejos municipales en la segunda quincena del mes mayo de 2018”, señaló Lucena. El anuncio se hizo cuando faltaban horas para que terminara el plazo para la inscripción de candidatos a la presidencia.

La jefa del ente electoral afirmó, además, que el acuerdo firmado asegura plenas garantías electorales y democráticas, tomando como base el documento suscrito por el gobierno tras las conversaciones que se efectuaron en Santo Domingo, y que no fue firmado por la oposición. “El Poder Electoral sin duda alguna celebra hoy (por ayer) la firma de este acuerdo de garantías electorales con el que estas organizaciones con fines políticos y sus candidatos se comprometen ante el país para que este proceso electoral contribuya con la participación y la tranquilidad de los venezolanos”, aseveró.

Falcón, del partido Avanzada Progresista, asumió el papel de candidato opositor a Maduro, a pesar de que la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que agrupa a las principales partidos, repudió su decisión de participar en el proceso. “En estas elecciones no hay condiciones y en estas circunstancias cualquier persona que decida participar nunca será calificada como opositor. La MUD no tiene candidato a la presidencia, no estamos dispuestos a cohonestar esta farsa organizada por el Gobierno para que Maduro gane sin contar con el apoyo popular”, dijo el dirigente del partido Primero Justicia (PJ) Juan Pablo Guanipa. Falcón fue jefe de campaña del líder de PJ, Henrique Capriles, en las elecciones de 2013, que perdió ante Maduro. El martes inscribió su candidatura para enfrentarse a Maduro, apoyado por su partido Alianza Progresista, el Movimiento al Socialismo y el social cristiano Copei. Falcón es uno de los seis candidatos inscritos, incluyendo a Maduro, al predicador evangélico Javier Bertucci y al chavista Reinaldo Quijada. Igualmente, lo hicieron Luis Alejandro Ratti y Francisco Visconti, postulados por iniciativa propia y sin apoyo de grandes partidos.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo que la oposición se retiró porque no tiene forma de derrotar a Maduro y por una orden del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, quien, dijo, exigió la retirada de las elecciones. “Estamos en pleno conocimiento de todas las acciones que ha ejecutado el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos para sobornar, para chantajear, para amenazar a aquellos candidatos y factores de oposición que han decidido participar”, dijo Rodríguez en rueda de prensa. Según el también Jefe de Campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, el funcionario estadounidense, destacado en el país desde finales del año pasado, visitó casa por casa a los líderes opositores para explicarles que la administración de Donald Trump deseaba que se mantuvieran fuera de la elección. “Es decir, no es un tema de garantías, es un tema de chantaje”, señaló el ministro sobre las elecciones, a las que la coalición opositora MUD ha anunciado que no asistirá.

El gobierno venezolano manifestó su rechazo a las últimas declaraciones del encargado de negocios estadounidense, a quien acusan de manejar una agenda desestabilizadora. A finales de febrero, Robinson afirmó que las Fuerzas Armadas de Venezuela pueden jugar un papel positivo para abrir la política y destrabar la crisis.