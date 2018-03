En estos días se viene hablando mucho de las sociedades anónimas en el fútbol, presentadas como lo mejor que nos puede pasar a los amantes de este deporte.

Creo que hay que tomárselo con un poco de humor y desde esa perspectiva proponer la realización de dos campeonatos paralelos: uno antiguo y otro “aggiornado”.

El antiguo, tradicional o lo que los CEOS llaman “demodé” lo jugarían los clubes que fueron construidos, sostenidos y engrandecidos, por cientos de miles de personas honestas y solidarias (más allá de algún dirigente corrupto), con igualdad de posibilidades para todos. Podríamos llamarlo Campeonato de Fútbol a secas.

En el otro podemos ver (por televisión codificada, naturalmente) el crecimiento y desa- rrollo de torneos regidos por accionistas que planteen que el juego es una cuestión secundaria y lo importante es ganar mucha plata y mucho poder. Tranquilamente se podría llamar “Fútbol Argentino SA”.

En el primero se priorizará el bien colectivo sobre el individual, seguiremos viendo como sus socios hacen rifas, atienden cantinas, pintan sedes sociales y acompañan en los estadios al club que es, de su abuelo, su padre, suyo y de sus hijos.

Será lo más justo y de esta manera quedará a resguardo un bien cultural en nuestra sociedad como son los clubes. Se los preservaría de los “errores” de los gerentes de las sociedades anónimas que los han hecho desaparecer.

En el otro torneo, se les dará a estos grupos económicos que sobrevuelan por el mundo la posibilidad de hacer lo único que les interesa: embolsar dinero fácil y sacarlo del país.

Sería bueno entonces que este nuevo certamen los clubes pasen a llamarse por sus verdadero nombre para que no haya equívocos. Imaginemos una fecha cualquiera, con estos enfrentamientos: Defensores de Offshore vs Money Wash; Panamá Papers vs Low Cost; Dólar Blue vs. Foreigners Holdings; Good Commodity vs Issuing Bank; Hot Money vs Sportivo Dividend; Free Market vs Atlético Tecurro Today and Tomorow.

Serán partidos atrapantes, envolventes, beneficiosos, en los que importará más que nada que vaya creciendo el interés día a día.

Si le ponemos un poco de onda creo que se puede, sí se puede…

* Ex futbolista de Huracán y River; ex secretario de Deportes de la Nación.