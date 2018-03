El titular de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Díaz, auguró que los paros del lunes y martes próximos van a tener un “importante” grado de adhesión y acusó a la gobernadora María Eugenia Vidal de usar de “rehenes” a los maestros. “Debe darse cuenta de que tiene que aplicar la cláusula gatillo, dejar de pagar en negro y hacer una oferta salarial como corresponde”, exigió.

El gremialista salió a responderle a la mandataria provincial que en su discurso de ayer ante la Legislatura acusó a los docentes de usar de “rehenes a los chicos” y “generar incertidumbre en los padres”. “Los rehenes somos nosotros, que tenemos la presión de la sociedad que quiere tener clases y de los políticos que nos llevan hasta último momento para que tomemos una decisión” que “tratamos de evitar”, sostuvo Díaz.

En diálogo con AM 750, el secretario general de UDOCBA aseguró que la medida de fuerza de la semana próxima, que postergará por dos días el inicio de clases en provincia, es “responsabilidad de Vidal”, que hizo una oferta salarial insatisfactoria a último momento. El paro se decidió en rechazo de la oferta de un aumento del 15 por ciento con cláusula de revisión y un plus para quienes no adhieran a paros ni se enfermen o pidan licencias.

“El gobierno por ahora no quiere cambiar pero va a tener que hacerlo porque tiene dinero”, puntualizó el dirigente y se refirió a los fondos que llegaron a las arcas bonaerenses hace dos semanas desde la Casa Rosada: “La gobernadora recibió 20 mil millones de pesos por coparticipación pero le prestó 15 mil a la Nación. Así no va a tener dinero para mejorar la provincia ni a su gente”, cuestionó.

Además, sostuvo que la estrategia de la mandataria provincial en su discurso de ayer fue “insistir con que nosotros somos los malos y ellos los muy buenos” y llenar sus argumentos con “dos o tres frases hechas y lugares comunes que se repiten”. “Es ‘cualquiercosismo’”, dijo y criticó: “Quieren representar a los trabajadores, a los niños, a todo el mundo y lo hacen muy mal”.