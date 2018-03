Inauguración en Aeroparque

Un nuevo patio de comidas abrió en el sector de check-in del aeropuerto metropolitano, gracias a las obras de ampliación efectuadas. Se encuentra en el extremo de los mostradores de Aerolíneas Argentinas y cuenta con un local de McDonald’s que ofrece el mismo precio que en el resto de su cadena en todos los servicios habituales, tanto de comida rápida como de café. El nuevo McDonald’s cuenta además con varias pantallas que forman una plataforma digital por medio de la cual es posible realizar, gestionar y abonar pedidos de comida, para retirarlos luego sin hacer cola en el mostrador.

Palladium en Colombia

La cadena firmó un contrato de gestión con la Promotora Hotelera de Altos Guayacanes S.A.S. con el cual administrará la nueva propiedad cinco estrellas bajo la marca Grand Palladium Hotels & Resorts en Cartagena de Indias. Siempre en el Caribe, el grupo está ya analizando otros proyectos en destinos como Costa Rica o Aruba. El resort formará parte del complejo Altos de Guayacanes, ubicado a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en el que se combinan desarrollos residenciales, turísticos y de ocio. Con salida directa al mar, contará con 400 lujosas habitaciones, diversas salas de convenciones, restaurantes a la carta, un Zentropia Palladium Spa & Wellness, además de un beach club y kids clubs.

Premio para Pullmantur

Pullmantur Cruceros –única naviera en el mercado que acerca el estilo de vida latino/español a la manera de viajar en crucero– ganó por noveno año consecutivo el Premio Excellence a la Mejor Tripulación. Además el jurado ha otorgado un Premio Especial a su itinerario Fiordos del Norte 2017, operado por el buque Monarch la pasada temporada. La naviera recibió ambos galardones durante la XI Edición de los Premios Excellence de Cruceros celebrada en Cartagena (España), que reunió a cerca de 400 representantes del sector. Otorgados por Cruises News Media Group, los Premios Excellence reconocen anualmente la labor de las navieras en 13 categorías a través de los votos de miles de pasajeros. Para esta edición se registró la participación de alrededor de 5000 cruceristas que viajeron a lo largo de 2017.

Star Wars en Disney

Durante el D23 Expo 2018 en Japón, el presidente de Walt Disney Parks and Resorts Bob Chapek reveló nuevos detalles sobre la expansión que se está llevando a cabo en Walt Disney World Resort en Florida como preámbulo al 50° aniversario. Se podrán vivir las aventuras de Star Wars más allá de los parques temáticos con un innovador concepto de hotel inspirado en Star Wars. La nueva experiencia –que aún no tiene fecha de apertura- se conectará con Star Wars: Galaxy’s Edge, la tierra que abrirá en el 2019 en Disney’s Hollywood Studios. El viaje por el espacio comienza en el momento en que llegan los visitantes, ya que todos se embarcan en una nave estelar y parten juntos para una aventura de varios días de Star Wars.

Vinos y estrellas

El viernes 9 de marzo se realizará una nueva edición de esta actividad en Tigre, que incluye navegación nocturna, cata de vinos y observación del cielo. El costo de la salida es de $500 por persona. Luego se cena en el restaurante La Polola, donde se requiere una consumición (hay menú promocional disponible por $350 o a la carta). Consultas al 4512–4080.

Pernambuco con Gol

La Secretaría de Turismo de Pernambuco promueve una acción de ambientación en las persianas de las ventanas de los aviones de Gol. Cincuenta aeronaves de la compañía aérea estarán intervenidas con dieciséis adhesivos con imágenes de Pernambuco, Porto de Galinhas, Playa Dos Carneiros, Coroa do Aviã y de la isla Fernando de Noronha. La campaña se desarrollará en las rutas de cabotaje de Gol en Brasil y durará dos meses. En la última temporada, las playas de Pernambuco y Porto de Galinhas recibieron 50.000 turistas argentinos en sus espléndidas playas de clima tropical.

La cocina de Javier

The Brick Hotel Buenos Aires, MGallery by Sofitel, invita al ciclo La cocina de Javier, cuatro dinámicos encuentros dictados por el chef ejecutivo del hotel Javier Marrone, con la presencia de Beatriz Chomnalez, maestra de grandes cocineros argentinos y asesora de La Patisserie de The Brick Hotel Buenos Aires. El encuentro –de cupo limitado– consistirá en una clase de cocina temática y una cena de tres pasos con maridaje de la Bodega de mes en The Brick Kitchen por un valor de AR$ 800. La primera convocatoria será el próximo 14 de marzo, a partir de las 19.30, con un especial de Cocina italiana. Posteriormente, los amantes de la buena cocina podrán deleitarse con el encuentro Especial Quesos el 9 de mayo, Tradiciones Argentinas el 4 de julio y lo mejor de la gastronomía francesa el 19 de septiembre.

Día del Gourmet

Del 13 al 15 de abril, el Día del Gourmet propondrá una serie de eventos para los amantes de la buena mesa. Habrá clases abiertas a todo público de cocina, pastelería y coctelería. También degustaciones de vino y capacitaciones sobre té y café. Y, como siempre, descuentos de productos en tiendas especializadas y en restaurantes. Las tres jornadas incluyen un circuito gastronómico, con menús especiales y promociones atractivas en restaurantes y tiendas gourmet. www.eldiadelgourmet.com.ar