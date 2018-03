El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart ganó ayer el premio César del cine francés como Mejor Actor Revelación por su papel de activista seropositivo en 120 pulsaciones por minuto, de Robin Campillo. Al recibir el galardón, el actor de 31 años dedicó el premio a la asociación francesa de lucha contra el sida Act Up, en cuyo combate durante los 90 se centra la película, y “a todos aquellos y aquellas que libran batallas en la actualidad, que no reciben premios, que no son reconocidos por sus luchas. Por ejemplo, en Argentina en este momento las mujeres luchan para que el aborto sea por fin legal”, señaló el actor. El film había ganado el Gran Premio del Jurado en el último Festival de Cine de Cannes.