El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamó ayer que la presidencia de Cataluña recaiga en su líder preso Oriol Junqueras (foto). El reclamo se dio ayer, un día después de que el ex presidente Carles Puigdemont renunciara desde Bélgica a recuperar el cargo ante la inviabilidad de su investidura a distancia.

“En la línea de la legitimidad, si el candidato no es Puigdemont, debería ser Oriol Junqueras”, aseguró ayer el vocero de los republicanos, Sergi Sabriá, en declaraciones a Catalunya Radio. Puigdemont anunció ayer que renunciaba de forma provisional a que el parlamento lo propusiera como candidato a la investidura y que su grupo, Junts per Catalunya (JxCat), presentaría al activista Jordi Sánchez para el cargo de presidente del gobierno regional. No obstante, la investidura de Sánchez no está asegurada a raíz de que se encuentra en prisión preventiva.

Sin embargo, ERC hizo público ayer su malestar y desacuerdo con el hecho de que Puigdemont quisiera imponer a Sánchez como su sucesor. “El paso de Puigdemont es importante, pero nos hubiese gustado más tener un acuerdo cerrado”, se quejó Sabriá. En ese sentido, el diputado republicano subrayó que Jordi Sánchez es la propuesta de Junts per Catalunya, pero que aún no hay acuerdo. Además, añadió que quedan muchos temas abiertos sobre la hoja de ruta y el plan de gobierno.

No obstante, Puigdemont opinó que la presidencia de Cataluña le corresponde a Sánchez y advirtió que si el Estado español impide judicialmente su elección se producirá un colapso constitucional que llevará a repetir las elecciones en Cataluña. El ex presidente del gobierno regional aseguró además que si el Estado español pone trabas a la investidura de Sánchez estaría cometiendo un gravísimo error, y probablemente también un delito, ya que, dijo, no hay ley en la mano que pueda impedir la elección de Sánchez, afirmó en declaraciones a la radio RAC1.

Con la renuncia a la presidencia por parte de Puigdemont, se abrió el debate acerca de quién sería el candidato de los partidos independentistas: Jordi Sánchez, propuesto por JxCat; Oriol Junqueras, el ex vicepresidente propuesto por ERC; Elsa Artadi, la mano derecha de Puigdemont, y Jordi Turull, el número tres de JxCat, considerado por los medios locales como una alternativa si Sánchez no logra salir de prisión.