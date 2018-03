Ayer, cerca de la medianoche el Gerente General del INTI, Mariano Zlattanof, envió un correo donde anunciaba que el instituto volvía a cerrarse. Minutos después un cordón policial rodeó el predio y nadie pudo volver a entrar o salir. Los trabajadores tenían prevista para hoy una feria de ciencias abierta al público, Tecno-Inti, una medida de reclamo más que se suma al pedido por los 258 empleados y científicos despedidos en enero.

“Tecno INTI va a realizarse igual. Hacemos responsables al Gobierno Nacional, en particular a la ministra Patricia Bullrich y a las autoridades de INTI, Javier Ibáñez y Mariano Zlattanof, de cualquier hecho de violencia contra las y los trabajadores del INTI. Hay familias presentes, porque se prevén actividades para niños y niñas, por lo que los llamamos a la reflexión, a no violar el acuerdo asumido y a poner fin cuanto antes a este conflicto, reincorporando a los compañeros y compañeras despedidos”, denunciaron los trabajadores.

Giselle Santana, la delegada de INTI que hace dos semanas sufrió en su casa un extraño episodio de robo que denunció como intento de amedrentamiento, le dijo a Página12 que tenían “prevista esta actividad, el Tecno-Inti, hace más de una semana. Fue votada en asamblea. Ayer tuvimos la movilización al Ministerio de Trabajo que fue una caravana impresionante, con alrededor de diez mil personas. Se sumaron otros sectores en lucha”. La convocatoria y la transversalidad del reclamo de ayer, dice Santana, es algo que “evidentemente molestó al Gobierno. Hasta Marcos Peña salió a hablar contra la movilización y a desmentir lo que nosotros venimos denunciando como un intento de privatización del instituto”.

“La feria había tomado una repercusión muy grande. Habían confirmado muchas personas, iban a venir escuelas. Iba a ser una de esas actividades que los dejan mal parados, porque íbamos a mostrar lo que hacemos los trabajadores y por qué es importante defender el organismo del vaciamiento. E incluso muchos de los compañeros despedidos iban a exponer sus propias tareas e investigaciones”, indicó Santana. Sobre la decisión trasnochada del cierre del instituto agregó la delegada agregó: “Ayer a las 23.49 mandaron este mail, donde decían que el Inti se cerraba. Y a las doce de la noche había ya un cordón policial y carros de asalto en la puerta. Nos impiden salir a los que estamos adentro y no permiten ingresar a los que estaban afuera. Ahora estamos armando los stands del lado de afuera, pasando todo a través del alambrado. Es decir, retrocedimos a las primeras dos semanas del conflicto pero la feria se sostiene.”

Luego del anuncio de los 258 despidos en enero, los trabajadores resolvieron en asamblea la permanencia en el edificio ubicado en la Avenida General Paz al 5400. El titular del INTI, Javier Ibáñez, justificó las cesantías aduciendo ausentismos e incumplimiento de los horarios laborales pero los trabajadores denunciaron que la razón fue la persecución de militantes para facilitar cambios de fondo, ya que entre los despedidos figuran delegados y empleados con activa participación gremial. En un documento difundido en enero, un grupo de dirigentes sindicales, científicos y políticos denunciaron que el ensañamiento contra los trabajadores del instituto estaba relacionada con el desembarco de la entidad público-privada Tecnalia, del País Vasco. Desde ese momento la policía bloqueó el ingreso al organismo y dentro del edificio algunos empleados hicieron un acampe. Durante esas semanas los trabajadores despedidos llevaron adelante una toma pacífica, asambleas y clases de apoyo de física, química y matemática en la entrada al organismo, en la colectora de la avenida General Paz, como medida de protesta.

Desde que empezó el conflicto, el INTI, ente autárquico que depende del Ministerio de Producción que conduce Francisco Cabrera, estuvo activo únicamente dos semanas. “Y ahora con la excusa de la feria, lo vuelven a cerrar. No sabemos si este nuevo cierre va a ser sólo el fin de semana o si se extenderá, porque no hay ninguna información oficial. No descartamos que intenten un desalojo en estos días porque la situación está muy tensa”.

En la feria, que comenzará al mediodía, dos horas después de la cita original, habrá stands, actividades para niños, inflables, charlas, experimentos. “La vamos a hacer igual, ya sea rodeados de la policía federal”.