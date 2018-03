Desde Santa Fe.

Miguel Lifschitz ya tiene la reforma tributaria en línea con el Pacto Fiscal que firmó con Mauricio Macri. La ley salió esta semana del Senado con una jugada de pizarrón de los senadores del PJ que habilitaron el quórum y el tratamiento sobre tablas, y después, tres de ellos se fueron del recinto y dejaron sus bancas vacías para que sus colegas del Frente Progresista pudiera ganar la votación: 7 a 6. Apenas se sancionó la norma, el senador de la UCR Lisandro Enrico pareció afligido por su voto a favor que justificó en "razones políticas" y en la "insistencia" de Lifchitz. "El resultado no me parece el adecuado porque la mayoría la tiene el justicialismo. La verdad es que esperaba otro debate" y no una sanción a "libro cerrado", se quejó. "No vamos a permitir esa actitud cobarde de querer hacernos responsables de lo que votamos y no votamos", saltó el jefe del PJ Armando Traferri, quien le pidió a Enrico que "mida sus palabras" y "no ofenda" a su bloque y "mucho menos que nos haga responsable" del impuestazo que se viene en la provincia.

De eso se trata, la ley no sólo actualiza el impuesto inmobiliario urbano y rural entre un 25 y un 30 por ciento ‑al ritmo de la inflación‑ sino que metió un "coeficiente de convergencia" que ajustará de manera paulatina el valor fiscal de las propiedades a los precios de un mercado que opera en dólares. El senador del PJ Alcides Calvo dijo que ellos rechazaron la ley porque los ajustes son "abusivos" y estimó que el combo (el aumento de alícuotas y el coeficiente de convergencia) puede escalar las partidas urbanas y rurales hasta un "70 o 75 por ciento". "Un efecto dominó", lo calificó.

La sesión tuvo dos tramos. En el primero, el PJ tenía nueve senadores (por la ausencia de Ricardo Kaufmann y Cristina Berra) y el Frente Progresista siete (por el faltazo de Germán Giacomino). Juntos, aprobaron ‑sobre tablas y por unanimidad‑ otro pedido de Lifchitz para tomar un crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares que se invertirá en obras de pavimento en municipios y comunas. El clima era amigable. Y hasta uno de los senadores del PJ Joaquín Gramajo festejó las futuras inversiones como un "acto de justicia", mientras su compañero de bloque, José Baucero, se felicitó por el "voto positivo" de la mayoría.

Pero después de la media sanción del endeudamiento, el jefe del Frente Progresista Felipe Michlig pidió un cuarto intermedio, que resultó estratégico. El segundo tramo ‑el debate de la reforma tributaria‑ arrancó con los siete senadores del oficialismo, pero sólo seis del PJ porque Gramajo, Baucero y Osvaldo Sosa ya no estaban en sus bancas.

Michlig dijo que la reforma fiscal era "necesaria para el funcionamiento de los tres poderes del Estado", mientras que dos senadores justicialista, Calvo y Rubén Pirola, anunciaron que la votarían en contra. Tras una réplica de Michilg a Calvo, la ley salió con los votos del oficialismo: 7 a 6. La votaron los cinco radicales: Michlig, Enrico, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón y Hugo Rasetto y los dos socialistas: Miguel González y Miguel Cappiello.

Después de la sanción, Enrico pareció consternado por su voto que justificó en "razones políticas" y en la "insistencia" de Lifschitz. Dijo que había intentado hablar con el gobernador, pero no pudo, para que el "coeficiente de convergencia" se aplique con "criterio" y "cuidado" y no haga saltar el inmobiliario urbano y rural. "Porque estamos en un año de dificultades económicas, sobre todo para el sector agropecuario". "La verdad es que yo hubiera querido otro debate y no una votación a libro cerrado de esta ley". Y arrojó el sayo: "El resultado no me parece el adecuado porque la mayoría la tiene el justicialismo. La verdad es que esperaba otro debate".

Traferri se enojó. "Esa actitud cobarde de querer hacernos responsables de lo que votamos y no votamos, no la vamos a permitir", dijo. "No tenemos doble discurso. No vamos" al despacho de Lifschitz "a pedirle obras para ver qué votamos y una vez que conseguimos esas obras" cambiamos los votos. "Somos once senadores justicialistas y acá (en el recinto) estamos seis, sabiendo que íbamos a perder la votación, pero no los principios. Así que al senador Enrico le pido que mida sus palabras y no ofenda al bloque justicialista y mucho menos" que "lo quiera hacer responsable" del impuestazo que viene. Además de Traferri, Calvo y Pirola, votaron en contra Guillermo Cornaglia, Eduardo Rosconi y Danilo Capitani.

Según Traferri, Lifschitz "equivocó el camino" al apelar a un "aumento excesivo" de impuestos cuando el gobierno de Macri "carga sobre las espaldas de los ciudadanos" el costo del ajuste.