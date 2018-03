Juan Martín Del Potro (9 del ranking) se impuso en la madrugada por 6-4 y 6-2 a un disminuido Alexander Zverev (5) en una de las semifinales del Abierto mexicano de Tenis que se disputa en Acapulco y accedió por primera vez a la final del torneo. “Estoy contento por haber jugado bien y haberle ganado a uno de los mejores del tour, además llegué por primera vez a la final en un lugar donde disfruto mucho dentro y fuera de la cancha”, comentó el tandilense que, al cierre de esta edición, pasada la medianoche, disputaba el título y la posición en el ranking con el sudafricano Kevin Anderson (8).

Pasados los 20 minutos de juego, Zverev, primer sembrado del torneo tras la salida de Rafael Nadal, pidió atención médica en su rodilla izquierda. El alemán siguió jugando, pero en el segundo período disminuyó su intensidad y los últimos puntos los jugó visiblemente adolorido. “En el segundo game (del primer set) sentí un dolor muy agudo en la rodilla cuando salté para hacer mi saque. Me atendieron y me sentí mejor, pero ya en el segundo set me dolía cada vez más. Me tomé mi tiempo, pero al final ya no podía apoyarme en mi pie”, explicó Zverev sobre su lesión.

Del Potro, por su parte, prefirió no opinar sobre el tema. “Yo hice mi partido, siempre traté de mirar para mi lado, jugando inteligente, sin importar qué pasaba con mi rival y su físico. Eso fue importante para no desconcentrarme”, expresó. “Ha sido (un torneo) exigente, con rivales muy buenos, estoy muy cansado, pero es el último esfuerzo de la semana, trataré de dar lo mejor y espero que el cuerpo, que el físico, me responda”, añadió el tandilense.

En su camino a la final, Del Potro superó a Mischa Zverev (54), a David Ferrer (41), uno de los más ganadores de Acapulco, a Dominic Thiem (6) y ahora en semifinales al quinto del ranking. “Espero que (Anderson) le pegue fuerte, va a sacar fuerte con la pelota. Es un jugador que si está derecho y tiene un buen día, le puede ganar a cualquiera”, señaló sobre el sudafricano, que avanzó a la final tras vencer 6-3, 4-6 y 6-3 al estadounidense Jared Donaldson.

En la rama femenina, la ucraniana Lesia Tsurenko, campeona defensora, volvió a la final al vencer 6-2 y 6-4 a la australiana Daria Gavrilova. La ucraniana se enfrentará a la suiza Stefanie Voegele.