El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa por el Memorándum con Irán en la que está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes políticos y sociales por el supuesto encubrimiento del atentando de la AMIA. El magistrado, originalmente había ordenado el procesamiento también por traición a la patria, imputación que fue rechazada por la Cámara Federal, tras lo cual quedó en pie el supuesto encubrimiento a raíz de un memorándum que nunca se puso en práctica, ya que el parlamento iraní nunca lo convalidó, cosa que sí hizo el Congreso argentino. La ex presidenta obtiene así la segunda elevación a juicio oral en cuatro días, iniciativas que había promovido su propia defensa.

El abogado Roberto Boico, representante de la ex mandataria y del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, calificó como "una buena noticia" el hecho de que la causa dejará de estar bajo la órbita de Bonadio y se mostró esperanzado de que el tribunal oral que sea sorteado realice "un juicio imparcial, que no hemos tenido en la etapa de instrucción".

Boico, en diálogo con C5N, no arriesgó una fecha de comienzo del juicio oral pero adelantó que la defensa se propone incorporar material a la causa antes del inicio del debate, entre otros la declaración del ex titular de Interpol Ronald Noble, que "es una de las pruebas más importantes y no ha sido incorporada a la causa".

Además de la ex presidenta, Timerman y Zannini están imputados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque; Jorge Khalil, el dirigente social Luis D'Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado.

El viernes pasado, el juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público, también por pedido la ex mandataria, la causa por presunta administración fraudulenta en la adjudicación de la obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz.

La tercera causa contra la ex presidenta en la cual ya fue sorteado el Tribunal Oral Federal 1 es la conocida como dólar futuro, en la que se acusa a la ex mandataria, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y otras 13 imputados por las decisiones tomadas en uso de sus funciones, una herramienta habitual en la gestión de la política económica.